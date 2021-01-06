Компания Amazon приобрела 11 самолетов Boeing 767-300, чтобы расширить свои возможности доставки и справиться со всплеском популярности онлайн-заказов.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Во вторник, 5 января, Amazon объявила, что впервые приобрела самолет Boeing 767-300, расширив свой аэрофлот Amazon Air. Покупка включает 11 самолетов, которые должны присоединятся к сети компании до 2022 года.

В компании отмечают, что расширение парка Amazon Air соответствует потребностям клиентов, которые сейчас, во время пандемии, больше чем когда-либо полагаются на быструю доставку.

“Наша цель — продолжать предоставлять клиентам в США услуги, которых ожидают от Amazon, и покупка собственного самолета — естественный следующий шаг к этой цели. Наличие в нашем парке как арендованных, так и наших собственных самолетов позволяет нам лучше управлять нашими операциями”, — сказала Сара Роадса, вице-президент Amazon Global Air.

В июне Amazon арендовала у Air Transport Services Group Inc 12 переоборудованных грузовых самолетов Boeing 767-300, в результате чего общий парк самолетов превысил 80, пишет Reuters.