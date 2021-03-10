Экс-нардеп и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко сделал прививку от коронавируса вакциной Oxford/AstraZeneca индийского производства (Covishield).

Об этом он рассказал в Instagram.

“Стал амбассадором Covishield. Вакцинировался от коронавируса той самой индийской вакциной”, — рассказал он.

По словам Лещенко, против препарата “ведется целенаправленная информационная война — как политиками внутри Украины, так и российской пропагандой извне”.

Именно это, по его убеждению, провоцирует откаы от вакцинации, которые в свою очередь создают опасность порчи препарата.

Лещенко напомним, что МОЗ разрешил делать прививки общественным деятелям остатками вакцины. Это дает возможность использовать уже открытые флаконы, пока вакцина не испортилась, и должно способствовать популяризации прививок.

“Я призываю всех вакцинироваться, и своим примером показываю, что это правильно и безопасно”, — подытожил политик.

Накануне Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины CoviShield: их 23 февраля привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”. В среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19.

CoviShield — это индийский аналог вакцины AstraZeneca. Вакцины AstraZeneca, кроме Индии, производят также в Южной Корее. Оба производителя были одобрены ВОЗ.

Отметим, что индийскую версию вакцины компании AstraZeneca и Оксфордского университета Covishield зарегистрировали в Украине по заявке фирмы однодневки, которая торгует мясом и одеждой, созданной 3 месяца назад.