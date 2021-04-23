Президент США Джо Байден анонсував амбітну кліматичну ціль для своєї країни: до 2030 року вдвічі скоротити викиди парникових газів в атмосферу.

Про це поінформували в пресслужбі Білого дому.

Таку мету Байден озвучив напередодні на віртуальному кліматичному саміті, який зібрав близько 40 світових лідерів.

За словами американського лідера, США планують до 2030 року зменшити викиди парникових газів в атмосферу на 50-52% (порівняно з рівнем 2005 року).

Байден назвав цю мету “національним внеском” у рамках Паризької кліматичної угоди, інформує американський канал NBC.

Він уточнив, що США хочуть до 2050 року створити “економіку з нульовими викидами”.

“Подібні кроки (зі скорочення викидів, – ред.) виведуть Америку на шлях чистої економіки з нульовими викидами не пізніше 2050 року”, – наголосив американський лідер.

Водночас він звернув увагу на те, що економічно розвинені країни повинні активізувати боротьбу зі змінами клімату.

“Правда полягає в тому, що Америка здійснює менше 50% світових викидів. Жодна нація не може самостійно вирішити цю кризу, ви всі це прекрасно розумієте”, – зазначив Байден.

Він додав, посилаючись на думку вчених, що нинішнє десятиліття буде вирішальним для вирішення кліматичної кризи.

“Це десятиліття, коли ми повинні ухвалювати рішення, які дозволять уникнути найгірших наслідків кліматичної кризи. Ми не можемо змиритися з цим майбутнім. Ми повинні вжити заходів з цього питання, і цей саміт є нашим першим кроком на шляху, яким ми підемо разом”, – заявив Байден.

Як зазначили в пресслужбі Білого дому, в США “створення робочих місць та боротьба зі зміною клімату йдуть пліч-о-пліч, надаючи можливість будувати більш стійку інфраструктуру, розширювати доступ до чистого повітря та питної води, стимулювати американські технологічні інновації”.

Для цього в адміністрації Байдена аналізують, “як кожен сектор економіки може стимулювати інновації, відкривати нові можливості, сприяти конкурентоспроможності та зменшувати забруднення”.

У Білому домі наголошують, що досягнення цілі зі скорочення викидів до 2030 року “створить мільйони добре оплачуваних робочих місць для середнього класу, профспілкових працівників, які прокладуть тисячі миль ліній електропередач для чистої, сучасної, стійкої енергомережі”, побудують “сучасні, ефективні, електромобілі та зарядну інфраструктуру для їх підтримки” і так далі.

Планується інвестувати в інфраструктуру та інновації в галузях, “які виробляють та впроваджують чисті технології”.

Як зазначає NBC, адміністрація Байдена перебувала під значним тиском з боку природоохоронних груп та кліматологів, які наполягали на зменшенні викидів щонайменше на 50% порівняно з рівнем 2005 року.

Скорочення викидів удвічі в глобальному масштабі до 2030 року вважається необхідним для досягнення цілі Паризької угоди: не допустити підвищення середньої глобальної температури на планеті більше, ніж на 1,5 градуса за Цельсієм.

Попереднє зобов’язання США в рамках Паризької угоди було визначене ще президентом Бараком Обамою: скорочення викидів на 26 – 28% до 2025 року.