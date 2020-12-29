American Airlines возвращает к полетам скандально известные самолеты Boeing 737 MAX

Об этом сообщает Reuters.
Полеты боингов приостановили в марте 2019 года на 20 месяцев после того, как в двух авариях с этими самолетами за пять месяцев погибли 346 человек. Решение было отменено Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) в прошлом месяце после того, как Boeing согласился на обновление программного обеспечения и новые меры безопасности для ключевой системы управления полетом, связанной с обоими катастрофами.
Первый рейс Boeing после перерыва – между Майами и LaGuardia в Нью-Йорке. Этому предшествовала работа по техническому обслуживанию, обучение новых пилотов и встречи с летными экипажами для ознакомления с изменениями в Boeing.
“Мы бы никогда не возобновили полеты, если бы пилоты и бортпроводники не чувствовали себя комфортно”, – сказал главный операционный директор American Дэвид Сеймур.
American Airlines является третьим авиаперевозчиком в мире, возобновившим полеты Boeing после Gol Linhas Aereas Inteligentes и Grupo Aeromexico в начале этого месяца. По данным службы авиационных данных Cirium, между этими двумя авиакомпаниями обновленный 737 MAX совершил около 250 коммерческих рейсов.
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