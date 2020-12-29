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American Airlines возвращает к полетам скандально известные самолеты Boeing 737 MAX

Сегодня американская авиакомпания American Airlines выполнит первый с марта 2019 года рейс на Boeing 737 MAX.

Вторник, 29 декабря 2020, 18:34

Об этом сообщает Reuters.

Полеты боингов приостановили в марте 2019 года на 20 месяцев после того, как в двух авариях с этими самолетами за пять месяцев погибли 346 человек. Решение было отменено Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) в прошлом месяце после того, как Boeing согласился на обновление программного обеспечения и новые меры безопасности для ключевой системы управления полетом, связанной с обоими катастрофами.

Первый рейс Boeing после перерыва – между Майами и LaGuardia в Нью-Йорке. Этому предшествовала работа по техническому обслуживанию, обучение новых пилотов и встречи с летными экипажами для ознакомления с изменениями в Boeing.

“Мы бы никогда не возобновили полеты, если бы пилоты и бортпроводники не чувствовали себя комфортно”, – сказал главный операционный директор American Дэвид Сеймур.

American Airlines является третьим авиаперевозчиком в мире, возобновившим полеты Boeing после Gol Linhas Aereas Inteligentes и Grupo Aeromexico в начале этого месяца. По данным службы авиационных данных Cirium, между этими двумя авиакомпаниями обновленный 737 MAX совершил около 250 коммерческих рейсов.

  • Ранее сообщалось, что вице-президент компании Boeing Эрик Линдблад (Eric Lindblad), ответственный за производство самолетов Boeing 737 MAX, принял решение уйти в отставку после двух авиакатастроф и длительного экспертного разбирательства.
  • 25 июля стало известно, что компания Boeing может временно ограничить и приостановить производство самолетов модели 737 MAX из-за скандала с крушением двух авиалайнеров.
  • В американском федеральном агентстве по регулированию движения воздушного транспорта заявили, что у них нет оснований не использовать самолеты Boeing 737 Max.
  • 18 ноября стало известно, что Федеральное авиационное управление (FAA) США дало разрешение на возобновление эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX.
Теги: самолеты, American Airlines, Boeing 737 MAX

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