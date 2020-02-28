Об этом сообщает издание USA Today.

Исследование было отозвано из-за недостоверности.

Речь идет о нашумевшем исследовании профессора медицинской школы Университета Калифорнии Стэнтона Гланца. Оно было обнародовано в Журнале Американской ассоциации сердца.

На исследование было потрачено 20 млн долларов. Их выделили Национальный институт здравоохранения и Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами.

Как оказалось, исследование является недостоверным. Его анализ показал, что большая часть сердечных приступов, которые исследовались, на самом деле произошли еще до того, как люди начали употреблять электронные сигареты.

“Многие инфаркты миокарда, которые использовались для вычисления связи между употреблением электронных сигарет и риском инфаркта, возникли еще до того, как люди впервые употребляли электронные сигареты. Отсюда следует, что вывод не подтверждается основными данными, а потому опубликованные заключения вводят в заблуждение”, – отметил руководитель исследований по снижению вреда от табака Университета Луисвилля Брэд Роду.

Процесс отзыва исследования инициировал профессор Университета Нью-Йорка Дэвид Абрамс вместе с группой из 16 ученых. Он также инициировал обращение к исследовательским и контролирующим органам, призывая их проверить другие исследования Стэнтона Гланца.

“Если принимается решение об отзыве одного из опубликованных исследований – как это сделал, например, Журнал Американской ассоциации сердца в данном случае, когда данные оказались недостоверными – это может помочь избежать потенциального вреда и для науки, и для пациентов, предотвратить пустую трату средств и времени”- подчеркнули в американском Национальном институте здоровья, который участвовал в финансировании исследования Стэнтона Гланца.

Стоит отметить, что это уже не первое нашумевшее исследование в сфере регулирования табачных изделий, которое подвергли сомнению из-за несовершенства методологии.

Например, ранее Журнал американской медицинской ассоциации обнародовал исследование, в котором утверждалось, что в отдельных системах нагрева табака присутствует процесс горения, а также выделяются вещества, характерные для табачного дыма.

Впоследствии выяснилось, что в этом исследовании использовались “собственноручно созданное” оборудования и “скорректированные” режимы использования систем. Они существенно отличались от режимов и оборудования, которые были рекомендованы производителем.

При этом независимые исследования, а также исследования Управления контроля за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США тогда показали иные результаты.

“Когда исследование отзывается, это значит, что мы не можем доверять его результатам. Что его фактически не существует. Но проблема в том, что даже на отозванное исследование продолжают действовать ссылки в СМИ – в новостях, в социальных медиа” – заявил старший исследователь Университета Оксфорда (Великобритания) Джеми Хартман-Бойс, объясняя ущерб от подобных псевдонаучных публикаций.

Ученый также призвал вынести урок из сложившейся ситуации.

“Не нужно проводить больше исследований. Нужно проводить более качественные исследования. Стоит остерегаться “горячих тем”, которые привлекают много внимания не только СМИ, но и представителей “сомнительной науки”, – отметил Хартман-Бойс.

Комментируя влияние исследования о якобы связи вейпинга и сердечных болезней, ученые заявляют, что оно в первую очередь дискредитирует потенциально более безопасные альтернативные табачные изделия.

“Это исследование, профинансированное средствами налогоплательщиков, загоняет в подполье и дискредитирует модель снижения вреда от табачных изделий. Модель, которая потенциально может спасти тысячи жизней” – сообщил руководитель исследований по снижению вреда от табака Университета Луисвилля Брэд Роду.