Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Инцидент произошел летом 2019 года. Д’Эдриен Андерсон решил снять на камеру то, как он облизывает мороженое марки Blue Bell в супермаркете Walmart. Такая идея пришла парню в голову после того, как он увидел похоже видео в Сети, собравшее миллионы просмотров.

Судя по видеозаписи, Андерсон поставил мороженое обратно на полку после того, как облизал его. Все это парень сделал ради “лайков” в социальных сетях.

В итоге производителю Blue Bell Creameries пришлось заменить все мороженое в морозильнике, а парень пошел под суд.

Андерсон был приговорен к 30 дням тюремного заключения. Кроме того, он должен заплатить тысячу долларов штрафа и 1565 долларов компенсации производителю мороженого компании Blue Bell Creameries.

В ходе судебного процесса Андерсон утверждал, что забрал облизанное мороженое и заплатил за него. Но суд пришел к заключению, что такой поступок дорого стоил производителю.

В местной прокуратуре заявили, что нужно наказать виновника, чтобы избежать повторения. “Он просто подражатель. А способ остановить подражателей – это обеспечить строгое наказание”, – отметил окружной прокурор Боб Уортэм.

В компании Blue Bell заявили, что довольны приговором Андерсону.

#NEW The man known as the Blue Bell “Ice Cream Licker” will spend 30 days in jail, pay a fine of $1,000 along with another $1,565 to Blue Bell itself and be on a two-year probation

D’Adrien L’Quinn Anderson was sentenced recently in Jefferson County for the crime😷😷😷🍨🍨🍨 pic.twitter.com/EFhde3Rw1w

— Christina Aguayo America’s🇺🇲 Daily Report (@TinaAguayotv) March 5, 2020