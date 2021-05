Про це повідомили на сторінці відомства в Twitter.

Коли громадянин будь-якої країни світу намагатиметься потрапити до США, Мексики чи Канади та назве мету візиту, яку прикордонники вважатимуть несуттєвою, йому можуть відмовити у в’їзді.

Те ж правило стосується американських громадян та легальних мігрантів, які зібралися, наприклад, на відпочинок до Канади чи Мексики.

Обмеження стосується тільки тих, хто збирається до зазначених вище країн сушею. Авіапасажирів це не стосується.

“З метою боротьби з поширення коронавірусу COVID-19 та захисту наших громадян, США продовжують обмеження на несуттєві поїздки сушею до 21 червня, дозволяючи при цьому поїздки з метою здійснення торговельних операцій та різноманітні візити”, – сказано в повідомленні відомства.

To fight #COVID19 spread and protect our citizens, the U.S. is continuing restrictions on non-essential travel at land borders through June 21, while allowing essential trade & travel. We're working closely with Canada & Mexico to safely ease restrictions as conditions improve.

— Homeland Security (@DHSgov) May 20, 2021