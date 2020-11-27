Финансовый менеджер из Северной Каролины через суд пытается вернуть $2,5 млн, которые он пожертвовал на борьбу с "мошенничеством" против Дональда Трампа на выборах президента США.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Фред Эшельман, финансовый менеджер из Северной Каролины и основатель компании Eshelman Ventures LLC, через суд хочет вернуть деньги, которые он пожертвовал компании из Хьюстона True the Vote Inc.

Эта протрамповская компания, по словам истца, пообещала разработать многосторонний план для того, чтобы расследовать возможные случаи незаконного голосования и “мошенничества” на выборах президента США.

План предусматривал подачу судебных исков в колеблющихся штатах, сбор жалоб, усиление законодательной поддержки республиканцев в ключевых штатах и ​​анализ для выявления мошенничества, но эти обещания были “пустыми”, говорит истец.

Эшельман сообщил, что поддержал этот план и направил сначала 2 млн, а затем еще 500 тысяч долларов 5 ноября, когда глава организации отметил, что на его выполнение может понадобиться больше денег.

Однако через несколько недель после выборов True True Vote подала четыре иска, и все они были отклонены.

Эшельман указывает, что регулярно обращался к True True Vote с требованием возобновления проекта, но содержательных ответов не получал. Когда стало очевидно, что группа не сможет выполнить план, Эшельман, согласно иску, попросил вернуть деньги и предупредил, что будет судиться. Компания предложила 1 млн долларов в случае отказа от судебного иска.