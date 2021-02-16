Об этом сообщает The Washington Post.
Американский венчурный капиталист Фред Эшелман судится с группой “True the Vote” из Техаса, которая поклялась разоблачать фальсификации на выборах президента. Эшелман пожертвовал им 2 миллиона долларов (а потом еще 500 тысяч). Опираясь на финансовую поддержку Эшелмана, организация подала серию судебных исков и стремилась получить свидетельства о фальсификациях по всей стране.
Но эта кампания не увенчалась успехом – так же, как и усилия Дональа Трампа в попытке не допустить победы Джо Байдена.
Иски по избирательному праву в конечном итоге были прекращены, и Эшелман потребовал вернуть свои деньги обратно – хотя бы два миллиона.
После того, как организация предложила вернуть всего один миллион, мужчина подал два иска в суд (один из них был отозван).
По словам Эшелмана, “True the Vote” не потратила его пожертвования по назначению, как утверждала ранее.
Организация отклонила это требование в судебных документах, утверждая, что эти деньги были использованы должным образом. Юрист группы Джеймс Бопп также сообщил газете The Post, что Эшелман не выдвигал никаких условий в отношении этих средств.
Хоть Эшелман на данный момент не вернул свои деньги, он по-прежнему считает, что на выборах президента США было “некорректное поведение”.
Группа “True the Vote” действовала в точности как юристы Трампа и стремилась отменить победу Байдена путем множества судебных исков, он все они в итоге были отклонены.
Как известно, Дональд Трамп неоднократно и необоснованно заявлял о якобы “фальсификации” итогов выборов. Его команда подавала иски с требованием пересмотра результатов.
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