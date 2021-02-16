Венчурный капиталист Фред Эшелман, который выделил 2,5 миллиона долларов на расследование "мошенничества" на выборах президента США, теперь требует вернуть деньги обратно.

Об этом сообщает The Washington Post.

Американский венчурный капиталист Фред Эшелман судится с группой “True the Vote” из Техаса, которая поклялась разоблачать фальсификации на выборах президента. Эшелман пожертвовал им 2 миллиона долларов (а потом еще 500 тысяч). Опираясь на финансовую поддержку Эшелмана, организация подала серию судебных исков и стремилась получить свидетельства о фальсификациях по всей стране.

Но эта кампания не увенчалась успехом – так же, как и усилия Дональа Трампа в попытке не допустить победы Джо Байдена.

Иски по избирательному праву в конечном итоге были прекращены, и Эшелман потребовал вернуть свои деньги обратно – хотя бы два миллиона.

После того, как организация предложила вернуть всего один миллион, мужчина подал два иска в суд (один из них был отозван).

По словам Эшелмана, “True the Vote” не потратила его пожертвования по назначению, как утверждала ранее.

Организация отклонила это требование в судебных документах, утверждая, что эти деньги были использованы должным образом. Юрист группы Джеймс Бопп также сообщил газете The Post, что Эшелман не выдвигал никаких условий в отношении этих средств.

Хоть Эшелман на данный момент не вернул свои деньги, он по-прежнему считает, что на выборах президента США было “некорректное поведение”.

Группа “True the Vote” действовала в точности как юристы Трампа и стремилась отменить победу Байдена путем множества судебных исков, он все они в итоге были отклонены.

Как известно, Дональд Трамп неоднократно и необоснованно заявлял о якобы “фальсификации” итогов выборов. Его команда подавала иски с требованием пересмотра результатов.