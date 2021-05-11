Американець Ентоні Антоніо, якого звинувачують у штурмі Капітолію, був зациклений на Fox News і повірив в вкрадену у Дональда Трампа перемогу.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Так, чоловік, якому пред’явили звинувачення у п’яти федеральних злочинах, пов’язаних із заворушеннями, сказав Крісу Куомо з CNN, що захопився тим, що розповідали і що показували по телевізору, і вважав, що Дональд Трамп виграв вибори.

“На даний момент, я визнаю, я знаю, що Джо Байден – наш президент. Це не таємниця, це факт. Але я відчував, що у Америки відбирають президента. І тепер я знаю, що це була брехня”, – сказав Антоніо.

Йому пред’явлені звинувачення в насильницькому проникненні і хуліганстві на території Капітолію, а також у пошкодженні державної власності.

За словами його адвоката, чоловік страждає так званим синдромом “Foxitis” або “Foxmania” (тут гра слів від назви телеканалу Fox News, який і поширював основні меседжі про вкрадену перемогу Трампа).

“Він вірив в те, що йому згодовували”, – сказав адвокат Джозеф Херлі.

Обвинувачений визнав, що був введений в оману і бере на себе “повну відповідальність” за участь в заколоті.

“Я не повинен був бути там у той день”, – сказав Ентоні Антоніо.

Згідно із судовими документами, Антоніо нібито вигукував погрози на адресу поліції, обливав водою офіцера, якого тягли вниз по східцях Капітолію.

Йому вдалося проникнути в Капітолій через розбите вікно, де він розкидав зламані меблі.

Під час допиту ФБР Антоніо сказав, що був свідком нападу на поліціянта Майкла Фаноне, округ Колумбія. Антоніо сказав, що він дивився в очі Фаноне, який “благав його про допомогу”, і що він бачив “смерть” в очах Фаноне.

“Я не допоміг йому, коли мав би”, – сказав Антоніо агентам ФБР. Він сказав, що не зможе викинути з голови образ Фанон.

Як відомо, натовп прихильників Дональда Трампа, що штурмували Капітолій США в середу, 6 січня, охоплював адептів теорії змови QAnon, на підтримку яких президент висловлювався публічно, і членів екстремістської організації Proud Boys.

Однією з 4 осіб, які загинули від час подій 6 січня, була прихильниця Трампа та QAnon Ешлі Беббіт.