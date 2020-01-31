Американец купил за $75 заброшенный склад в Олбани, штат Орегона и нашел там шесть пар редких кроссовок Nike Mag за $10 тысяч.

Из шести пар три были куплены реселлером (торговым посредником, – ред.) West Coast Streetwear, который поделился невероятной находкой в ​​Twitter.

Все шесть пар хранились в заброшенном складе, хотя неясно, как долго, прежде чем помещение было приобретено за 75 долларов.

“6 пар из них были на складе с истекшим сроком хранения в Олбани, Орегон”, – написал он и опубликовал фотографии кроссовок.

Вероятнее всего, покупатель заброшенного склада не знал о стоимости кроссовок Nike Mag, поэтому выставил их на продажу на сайте, где его объявление увидел реселлер West Coast Streetwear.

“Я лично не находил склад. Я нашел парня на OfferUp (площадка для онлайн-покупок, – ред.) и я подумал, что это слишком хорошее предложение, чтобы быть правдой, но я дал ему шанс. Я отправил ему сообщение. У него оставалось три пары, а еще три он продал. Всего было шесть”, — рассказал реселлер изданию Complex.

Торговый посредник не рассказал, сколько он заплатил за кроссовки, но признался, что уже продал одну пару на StockX за 10 000 долларов (подтверждается недавними списками продаж платформы).

Как доказательство West Coast Streetwear также опубликовал скриншоты переписки с продавцом.

Кроссовки Nike Mag с функцией автоматической шнуровки создавались специально для второй части фильма “Назад в будущее” 1989 года.

В 2011 году бренд выпустил силуэт лимитированным тиражом в 1500 пар, а в 2016 состоялся еще один релиз из 89 пар обновленных кроссовок с автоматической шнуровкой.