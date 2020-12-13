21-летний американец Джош Холл в течение месяцев выдавал себя в соцсети Twitter за родственников президента США Дональда Трампа, распространяя теории заговора, прося деньги и в конечном итоге привлекая внимание главы государства.

Об этом сообщает издание The New York Times.

Так, в прошлом месяце Трамп перепостил публикацию с консервативного веб-сайта, в которой говорилось, что его сестра Элизабет Трамп Грау присоединилась к Twitter, чтобы публично поддержать своего брата в борьбе за отмену результатов выборов.

“Спасибо, Элизабет. Люблю!”, – написал Трамп в Twitter.

Однако его сестра не регистрировала никаких Twitter-аккаунтов ради поддержки брата. Это был фейковый профиль Джоша Холла, 21-летнего сотрудника службы доставки еды из Меканиксберга, штат Пенсильвания.

Холл является сторонником Трампа. Начиная с февраля 2020 года, он регистрировал фейковые аккаунты в Twitter, выдавая себя за американских политических деятелей, чиновников и даже родственников президента Трампа. Холл, в частности, выдавал себя за Роберта Трампа (брата главы государства); Бэррона Трампа (14-летнего сына президента); доктора Дебору Биркс (координатора Белого дома по борьбе с коронавирусом) и других.

Созданные Холлом фейковые аккаунты в общей сложности набрали более 160 000 подписчиков.

Под видом других людей Холл публиковал размытые комментарии на политические темы вперемешку с теориями заговора (в частности, о том, что правительство хотело имплантировать американцам микрочипы, и о том, что Джон Кеннеди-младший якобы не погиб и планировал заменить Майка Пенса на посту вице-президента США).

“За этим не стояло никакого гнусного намерения. Я просто пытался собрать вместее сторонников MAGA (сокращение от лозунга Дональда Трампа “Make America Great Again” – “Сделаем Америку снова великой”, – ред.) и повеселиться”, – заверил Холл в комментарии СМИ.

Как отмечает издание, многие сторонники Трампа, похоже, всерьез воспринимали сообщения Холла.

Некоторые фейковые акканты были нацелены на сбор денежных средств. Так, мужчина организовал сбор средств для несуществующей политической группы “Голоса геев за Трампа”. В итоге удалось собрать более 7300 долларов.

Выходки Холла могли бы остаться незамеченными, если бы сам Дональд Трамп не поверил в реальность Twitter-аккаунта своей сестры Элизабет.

В комментарии СМИ Холл сообщил, что решил изображать других людей после того, как администрация Twitter заблокировала его собственный аккаунт (за нарушение правил).

“После того, как меня забанили в Twitter, мое отношение было примерно таким: “Какого черта, я просто собираюсь повеселиться”, – сказал он.

За кого выдавал себя Холл?

Изначально Холл зарегистрировал аккаунт под именем бывшего губернатора штата Иллинойс Рода Благоевича, который в 2009 году был отстранен от должности по обвинению во взяточничестве. В этом году Трамп подписал указ о помиловании Благоевича, тем самым досрочно завершив срок его тюремного заключения (что сделало бывшего губернатора союзником президента в глазах некоторых консерваторов).

“Коронавирус запустил Обама”, — написал Холл в аккаунте под именем Благоевича (@GovBlago). В профиле было указано, что это — пародийный аккаунт (что не запрещено правилами Twitter при определенных условиях). До того, как администрация соцсети заблокировала аккаунт, на него подписалось свыше 26 тысяч человек.

После этого Холл зарегистрировался под именем доктора Деборы Биркс – координатора Белого дома по борьбе с коронавирусом. “СМИ лгут вам об этом вирусе”, – писал мужчина 22 апреля в аккаунте @DoctorBirx.

Аккаунт “доктора Биркс” не был особо популярен, и тогда Холл решил выдавать себя за членов семьи Дональда Трампа.

Мужчина с помощью “Википедии” проверил, у кого из родственников президента пока нет Twitter-аккаунта, и первым “зарегистрировал” в соцсети Роберта Трампа (родного брата главы государства).

Аккаунт @BigRobTrump быстро набрал более 25 000 подписчиков (отчасти за счет распространения теорий заговора). Холл, в частности, писал от имени брата Трампа, что “коронавирус был спланирован и распространен в мире Фондом Билла и Мелинды Гейтс”.

Когда Twitter удалил первую учетную запись “Роберта Трампа”, Холл завел новую, на этот раз под именем пользователя @UncleRobTrump. На указанный аккаунт с июля по август подписались 77 000 человек. После этого Холл начал использовать его для продвижения своего профиля в Twitter (@TheBiTrumpGuy).

Мужчина объявил себя основателем группы “Голоса геев за Трампа” и запустил сбор средств. Холл использовал фейковый профиль “Роберта Трампа” для продвижения группы.

Мужчина обменивался сообщениями со сторонниками Трампа под видом “брата президента”, призывая их сделать пожертвования.

В августе этого года Роберт Трамп скончался. Тогда Холл начал притворяться в Twitter другими членами семьи Трампа (включая его племянника Фреда Трампа III, его родную сестру Марианн Трамп Бэрри и младшего сына Бэррона Трампа).

К примеру, на аккаунт “Бэррона Трампа” в течение восьми дней подписались более 34 000 человек. В Белом доме от комментариев по данному поводу отказались.

18 ноября Холл написал пост от имени “отца” будущего вице-президента США Камалы Харрис. “Моя дочь не та, кем себя изображает. Она опасна для нашей демократии”, – говорилось в публикации. Однако этот твит привлек мало внимания.

Внезапное “признание” пришло к Джошу Холлу тогда, когда он после президентских выборов решил выдать себя за сестру Дональда Трампа – Элизабет Трамп Грау. Она проживает во Флориде и почти ничего не заявляла публично с тех пор, как ее брат был избран на президентский пост.

“Эти выборы вдохновили меня нарушить мое молчание. Мой брат Дон выиграл эти выборы”, – написал Холл от имени Элизабет в аккаунте @TheBettyTrump.

Этот твит стал вирусным, и на аккаунт за сутки подписались около 20 000 человек. Поверил в подлинность учетной записи @TheBettyTrump и сам американский лидер Дональд Трамп, который поблагодарил “сестру” за поддержку.

“Я подумал: “О Боже мой. Он действительно думает, что это — его сестра”, — рассказал Холл, описывая свои эмоции после публикации американского лидера.

Спустя несколько часов после репоста Трампа аккаунт @TheBettyTrump был идентифицирован как фейковый.

Представитель Twitter сообщил изданию, что компания в конечном итоге заблокировала все аккаунты Холла за нарушение правил.

Как подчеркивает The NYT, Холл не первый, кто создавал фейковые аккаунты, выдавая себя за других личностей. Ранее мошенники неоднократно выдавали себя за знаменитостей и даже за основателя Facebook Марка Цукерберга.

Компании Facebook и Twitter неоднократно заявляли, что ежегодно удаляют миллионы поддельных профилей. Тем не менее, Холл продемонстрировал, что до сих пор любой человек может достаточно просто выдать себя за ключевых должностных лиц Белого дома или членов семьи президента.