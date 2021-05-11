Про це повідомляє американський телеканал Fox News.
Том знайшов орла біля траси в Нью-Рошель (штат Нью-Йорк).
Побачивши чоловіка з орлом в руках, двоє жінок зателефонували до поліції, а правоохоронці, своєю чергою, зв’язалися з експертами по контролю за тваринами з QualityPro Pest & Wildlife Services. В компанії розповіли, що це вже другий випадок за місяць, коли перехожі знаходять орлів.
Отруєння свинцем вплинуло на те, що в орла погіршився зір. Через це, птах не бачив чітко – куди летіти та, можливо, врізався в дерево чи стовб, пошкодивши крило.
В поліції розповіли, що того ж дня вони отримали дзвінок, що перехожі нібито бачили орла, який неконтрольовано впав в районі автомобільної траси.
Тепер за орлом дивляться медики. Вони вилікують травму крила птаха й відпустять його на свободу приблизно через 45 днів.
- В Техасі поліція намагається знайти тигра, якого власник вигнав з будинку, інакше його б оштрафували на 500 доларів за незаконне утримування дикого звіра.