Об этом сообщает агентство ВВС.
Старые друзья Джо Фини и Том Кук еще в 1992 году заключили пари: если кто-нибудь один из них выиграет в лотерею Powerball, они поделят выигрыш пополам.
Договоренность друзья скрепили рукопожатием.
Спустя почти 30 лет Том Кук выиграл джекпот в размере 22 млн долларов. И он не забыл об условиях пари.
По словам Джо Фини, он был поражен, когда старый друг внезапно позвонил и сообщил, что делится с ним половиной выигранного джекпота.
Шансы на выигрыш джекпота в лотерее Powerball оцениваются в примерно один к 292 миллионам.
Том Кук приобрел призовой билет за 2 доллара в местном магазине.
Друзья выбрали опцию единовременной выплаты наличными, поэтому получили около 16,7 млн долларов. После федеральных и местных налогов каждому из них достанется около 5,7 млн долларов.
Том Кук решил уйти на пенсию, узнав о выигрыше. Джо Фини уже находится на пенсии. Оба они хотят теперь больше времени проводить со своими семьями.
Мужчины проживают в городе Меномони в штате Висконсин.
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