Об этом сообщает агентство ВВС.

Старые друзья Джо Фини и Том Кук еще в 1992 году заключили пари: если кто-нибудь один из них выиграет в лотерею Powerball, они поделят выигрыш пополам.

Договоренность друзья скрепили рукопожатием.

Спустя почти 30 лет Том Кук выиграл джекпот в размере 22 млн долларов. И он не забыл об условиях пари.

По словам Джо Фини, он был поражен, когда старый друг внезапно позвонил и сообщил, что делится с ним половиной выигранного джекпота.

Шансы на выигрыш джекпота в лотерее Powerball оцениваются в примерно один к 292 миллионам.

Том Кук приобрел призовой билет за 2 доллара в местном магазине.

Друзья выбрали опцию единовременной выплаты наличными, поэтому получили около 16,7 млн долларов. После федеральных и местных налогов каждому из них достанется около 5,7 млн долларов.

Том Кук решил уйти на пенсию, узнав о выигрыше. Джо Фини уже находится на пенсии. Оба они хотят теперь больше времени проводить со своими семьями.

Мужчины проживают в городе Меномони в штате Висконсин.