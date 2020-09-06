Американская актриса и певица Белла Торн ввела в заблуждение пользователей британского сервиса OnlyFans, опубликовав фото в одежде вместо обнаженного. Спустя некоторое время сервис объявил об ужесточении правил.

Об этом сообщает издание The Verge.

Сервис OnlyFans — это служба подписки на контент. Он был запущен в 2016 году. Штаб-квартира компании находится в Лондоне.

Создатели контента могут зарабатывать деньги на пользователях, которые подписываются на него.

На платформе OnlyFans пользователи, в частности, выкладывают платный контент для взрослых (эротические фото и видео), получить доступ к которому можно за платную подписку.

Но сервисом также пользуются тренеры, фитнес-инструкторы, музыканты, танцоры и комики.

Скандал вокруг Беллы Торн

22-летняя американская актриса и певица Белла Торн 19 августа зарегистрировала аккаунт на OnlyFans. Свое появление на платформе она анонсировала в Instagram.

На аккаунт подписались более 50 тысяч человек, сообщает агентство ВВС.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ONLY FANS ^^^^ Публикация от BELLA (@bellathorne) 19 Авг 2020 в 12:11 PDT

Торн всего за сутки заработала на сервисе миллион долларов, установив рекорд для платформы. Спустя неделю эта сумма увеличилась до 2 миллионов.

Актриса установила цену в размере $ 20 в месяц за подписку на свой канал, сообщает Variety.

Впоследствии Торн предложила пользователям за $200 увидеть ее обнаженное фото. Однако актриса обманула пользователей: подписчики, заплатившие за дополнительный контент, получили снимок Торн в нижнем белье вместо обещанного обнаженного.

Пользователи пришли в ярость и начали массово требовать вернуть деньги, в результате чего сервис OnlyFans столкнулся с финансовыми потерями.

Критиковали актрису и модели, выкладывающие эротические ролики и откровенные фото на платформе. Они призывали ее перераспределить заработанные деньги, информирует издание Insider.

Спустя некоторое время Торн извинилась перед создателями OnlyFans. Она объяснила свой поступок тем, что хотела привлечь внимание к сайту, чтобы люди “могли избавиться от стигмы”.

“Я хотела привлечь внимание к сайту: чем больше там людей, тем больше шансов избавиться от стигмы. И, пытаясь сделать это, я ранила вас. Я рисковала своей карьерой несколько раз, чтобы избавиться от стигмы, которая сейчас покрывает ненавистью секс-индустрию… Я — знаменитость, и когда у тебя есть голос, платформа, ты пытаешься помочь другим и отстоять нечто большее, чем ты сам. Опять же, в этом процессе я причинила вам боль, и мне искренне жаль”, – написала актриса в своем Twitter.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BELLA (@bellathorne) 21 Авг 2020 в 12:59 PDT

Ужесточение условий

После инцидента с актрисой стало известно, что сервис OnlyFans ужесточает условия для пользователей.

Так, максимальную цену за дополнительный контент ограничили суммой $50. Введены ограничения на платные личные сообщения в размере $100 долларов (по сравнению с $200 ранее).

Чаевые ограничены $ 100. Кроме того, все заработанные на платформе деньги будут выплачивать с задержкой как минимум в 21 день (а то и 30 дней) вместо семи. Это, в частности, касается создателей контента из 14 стран, включая Индию, Белиз, Доминиканскую Республику, Мексику и Венесуэлу.

Представители OnlyFans уверяют, что изменение условий не связано с обманом актрисы. В то же время создатели контента считают, что к этому привел именно он.

Согласно последним данным, у платформы 60 миллионов пользователей и 750 тыс. создателей контента по всему миру.