Американская астронавтка Кейт Рубинс в четверг проголосовала досрочно на выборах президента США. Она заполнила бюллетень на борту Международной космической станции.

Об этом сообщили в НАСА.

Голос Рубинс засчитают несмотря на то, что она находится на высоте 408 км над Землей.

“Сегодня я проголосовала, находясь на борту Международной космической станции”, – поделилась Рубинс.

Она прибыла на МКС на прошлой неделе. Астронавтка вернется на Землю не ранее, чем через полгода.

На фото Рубинс, с развевающейся в условиях невесомости прической, перед белой кабинкой с бумажной табличкой с надписью: “Кабина для голосования в МКС”.

Ее бюллетень защищен специальной кодировкой. Электронную версию отправили по электронной почте на МКС из Космического центра имени Джонсона в Хьюстоне, штат Техас. Астронавт его заполнила, и бюллетень оправили обратно по электронной почте в Хьюстон.

Это не первое голосование Рубинс в космосе. В 2016 году она точно также приняла участие в выборах, находясь на борту МКС. В 1997 году Конгресс принял закон, разрешающий астронавтам голосовать из космоса.