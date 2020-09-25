Об этом сообщает издание The New York Times.

Компания начала третью фазу испытаний в Великобритании, планируя также запустить ее в октябре в США.

Ожидается, что испытания вакцины в Британии пройдут с участием 10 тысяч волонтеров в возрасте от 18 до 84 лет в течение следующих 4-6 недель.

Как уточнили в компании, минимум четверть участников клинических испытаний будут старше 65 лет. Первостепенное внимание будет уделено группе лиц, наиболее подверженной заражению COVID-19.

Половина добровольцев получит две дозы экспериментальной вакцины с интервалом в 21 день, а остальные получат плацебо.

Кроме того, до 400 волонтеров получат вакцину от COVID-19 и сезонную вакцину против гриппа (это поможет проследить эффективность и безопасность взаимодействия двух вакцин).

Испытания в Великобритании завершатся, когда, либо у 116 человек появятся симптомы коронавируса, либо у 63 человек разовьется COVID-19 в умеренной или тяжелой степени. На этом этапе исследователи проанализируют, сколько случаев заражения было в группе, получившей вакцину, по сравнению с группой, получившей плацебо.

Цель испытаний – сделать вакцину как минимум на 60% эффективнее плацебо.

Испытания вакцины в США будут проводиться в сотрудничестве с Национальными институтами здравоохранения (National Institutes of Health). Ожидается, что в них будут участвовать 30 тысяч человек. Испытания в США должны стартовать в середине октября.

Novavax, компания из Мэриленда, в июле заключила с правительством США сделку на 1,6 млрд долларов на разработку и производство своей экспериментальной вакцины. Последняя показала очень хорошие результаты на ранних стадиях клинических испытаний.

Стоит отметить, что Novavax ранее никогда успешно не выводила вакцину на рынок. Таким образом, сделка с правительством представляет собой огромный вотум доверия к компании.

В Novavax привлекли к сотрудничеству ряд партнеров-производителей (чтобы производить вакцину в больших количествах). В компании прогнозируют, что смогут производить до двух миллиардов доз в год.

В Novavax также рассчитывают в конечном итоге объединить вакцины против гриппа и коронавируса в одну (хотя для этого потребуются дополнительные исследования и отдельное разрешение регулирующих органов).