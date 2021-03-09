Американская компания Honeywell разрабатывает турбогенератор мощностью 1 МВт, предназначенный для использования в аэротакси, грузовых дронах и гибридных электрических коммерческих самолетах.

Об этом проинформировали в пресс-службе компании. Также об этом пишет профильное издание FlightGlobal.

Демонстрация нового генератора должна состояться до конца этого года (ориентировочно в третьем квартале).

В компании отмечают, что он будет вырабатывать столько энергии, что ее хватило бы для обеспечения целого квартала.

Новая разработка будет состоять из двух частей: непосредственно генератора мощностью один мегаватт и силовой установки HGT1700. Последняя сегодня используется на пассажирских самолетах Airbus A350.

Турбогенератор от Honeywell сможет работать как на авиационном биотопливе, так и на обычном реактивном топливе и дизельном топливе.

По утверждению разработчиков, генератор можно будет использовать как для питания мощных электродвигателей, так и для подзарядки аккумуляторов.

Его, в частности, планируют установить на гибридный биоэлектрический самолет, разрабатываемый британским стартапом Faradair Aerospace (Bio Electric Hybrid Aircraft – BEHA).

Уже к 2030 году стартап планирует выпустить 300 таких самолетов (150 из которых будут иметь противопожарную конфигурацию).

Стоит отметить, что электрические и гибридные летательные аппараты рассматриваются как авиация будущего. Считается, что подобные аппараты позволят уменьшить влияние авиации на глобальные изменения климата.

СПРАВКА. Honeywell — американская корпорация, производящая электронные системы управления и автоматизации. Основные направления — аэрокосмическое оборудование, технологии для эксплуатации зданий и промышленных сооружений, автомобильное оборудование, турбокомпрессоры. Компания была основана в 1906 году в Миннеаполисе.