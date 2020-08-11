Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Китай делает все возможное, чтобы Дональд Трамп не выиграл президентские выборы в ноябре, а Россия – очерняет репутацию второго кандидата – Джо Байдена.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

“Мы думаем, что Китай считает нынешнего президента Дональда Трампа слишком непредсказуемым, поэтому Пекину невыгодно, чтобы он повторно получил президентское кресло”, – отметил Эванина.

При этом он сказал, что “Китай всячески пытается дестабилизировать ситуацию в США с помощью давления на политических деятелей”.

Что касается вмешательства России, то представитель разведки отметил, что РФ пытается испортить репутацию Джо Байдена, кандидата в президенты от Демократической партии. В частности, российское вмешательство направлено на то, чтобы снизить уровень доверия избирателей к Байдену, хотя он, в свое время, поддерживал российскую оппозицию.

Что касается вмешательства Ирана, то представитель разведки сказал, что из этой страны пытаются “подорвать демократический порядок” в США и “разделить страну”.

В то же время нынешний лидер США Дональд Трамп считает, что Россия, Китай и Иран могут быть одинаково против его победы на выборах.

“Я думаю, что последний человек, которого Россия хочет видеть у власти, – это Дональд Трамп, потому что никто не был более жестким по отношению к России – когда-либо”, – сказал Трамп.

Он считает, что в отношении Китая и Ирана можно сказать то же самое.

Теперь разведывательное сообщество собирается предоставить законодателям США аргументированные доказательства попыток РФ очернить Байдена.

Представители штабов Трампа и Байдена обменялись взаимными обвинениями после доклада разведки.

Так, в штабе Байдена Трампа обвинили в том, что он “публично и неоднократно поощрял и даже пытался стимулировать иностранное вмешательство в выборы США”. У Трампа же заявили, что Байден “в течение многих лет возглавлял борьбу с иностранным вмешательством”.