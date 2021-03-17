У американской разведки нет доказательств того, что правительство Украины каким-то образом было причастно к процессам по вмешательству в президентские выборы в США в 2020 году.

Об этом говорится в рассекреченном докладе разведки США о вмешательстве России в процесс американских президентских выборов.

“У нас нет доказательств того, что правительство Украины принимало участие в этом”, – подчеркивается в документе.

По данным разведки, “сеть связанных с Украиной лиц, в частности агент российского влияния Константин Килимник, которые также были связаны с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России, в течение всего избирательного цикла делала шаги, чтобы подорвать связь США с Украиной, очернить президента Байдена и его кандидатуру и принести пользу перспективе переизбрания бывшего президента Трампа”.

В документе сказано, что эти же лица “пытались дискредитировать администрацию Обамы, подчеркивая обвинения официальных лиц США в коррупции и ложно обвиняя Украину в посягательстве на президентские выборы в США в 2016 году”.

Разведка называет фамилии нардепа Андрея Деркача и Килимника, а также их соратников, обвиняя их в том, что “они стремились использовать известных американских деятелей и каналы СМИ, чтобы донести свои нарративы к официальным лицам и аудитории США”.

В частности, они встречались и предоставляли материалы связанным с администрацией Дональда Трампа американским чиновникам, чтобы те “требовали официального расследования”.

Отдельно указано, что президент России Владимир Путин мог контролировать деятельность украинского нардепа Андрея Деркача, который “сыграл важную роль” в деятельности РФ по влиянию на выборы. Отмечается, что Деркач “имеет связи с российскими официальными лицами, как и с российскими спецслужбами”.

Согласно докладу, Деркач в 2020 году четыре раза публиковал аудиозаписи, которыми пытался доказать причастность Джо Байдена к якобы коррупционным действиям, связанным с Украиной. Такие действия нардепа были направлены на “обеспечение переизбрания президента Трампа”.

“Мы считаем, что российские лидеры рассматривали потенциальные выборы президента Байдена как невыгодные для российских интересов, и это побудило их попытки подорвать доверие к его кандидатуре. Мы уверены в этой оценке. Российские государственные СМИ, тролли и онлайн-прокси, российские официальные лица и государственные СМИ часто критиковали президента Байдена за его ведущую роль в политике администрации Обамы в отношении Украины и за его поддержку антипутинской оппозиции в России”, – говорится в докладе.