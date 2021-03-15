Covid-19 Украина

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Американская торговая палата и Европейская Бизнес Ассоциация просят Раду поддержать постепенное повышение акцизов на ТИЭН

В Европейской Бизнес Ассоциации напомнили, что в странах Евросоюза ставки акцизов на табачные изделия для электрического нагрева ниже, чем на сигареты.

Понедельник, 15 марта 2021, 15:32

Об этом сообщает издание “Цензор.нет”.

Ведущие бизнес-ассоциации Украины – Американская торговая палата, Европейская Бизнес Ассоциация и Союз украинских предпринимателей – обратились в Верховную Раду по поводу необходимости ввести более постепенное повышение акциза на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН).

“Законом Украины №466-ІX с января этого года ставка акциза на ТИЭН была повышена на 320%. По оценкам экспертов компаний-членов Палаты, такое резкое повышение может привести к негативным последствиям для государственного бюджета и экономики в целом из-за роста уровня нелегального рынка данной продукции, о чем неоднократно отмечалось Палатой”, – заявил в официальном письме президент Американской торговой палаты Андрей Гундер.

С ним соглашается и исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

“По предварительным оценкам экспертов Ассоциации, если не пересмотреть нормы действующей редакции Налогового кодекса Украины, легальный рынок ТИЭН может существенно уменьшиться, что, в свою очередь, приведет к недополучению бюджетом запланированных доходов от акцизного налога на ТИЭН”, – прогнозирует она.

Поэтому Американская торговая палата, Европейская Бизнес Ассоциация, Союз украинских предпринимателей просят парламент поддержать поправку №55 к законопроекту №4278 по более постепенному повышению акциза на ТИЭН – на 200% в 2021 и на 30% ежегодно с 2022 по 2025 годы.

“Указанное более постепенное повышение акциза будет способствовать умеренной акцизной политике и инвестиционной привлекательности Украины”, – уверена исполнительный директор Союза украинских предпринимателей Екатерина Глазкова.

По мнению президента Американской торговой палаты Андрея Гундера, предложенный в поправке №55 подход в большей степени соответствует законодательству и практике Европейского союза.

“Постепенное повышение ставок налога соответствует европейской практике, Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, Директиве №2011/64/ЕС от 21 июня 2011 о структуре и ставке акцизного сбора на табачные изделия”, – объясняет Андрей Гундер.

Исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко напомнила, что в странах Евросоюза ставки акциза на ТИЭН ниже, чем акциз на сигареты.

“Считаем необходимым в дальнейшем обеспечить дифференциацию указанных ставок и установить меньшую ставку для ТИЭН. По данным экспертов Ассоциации, в странах Европейского союза уровень ставок на сигареты и ТИЭН не является одинаковым” – заявила Анна Деревянко.

В ведущих бизнес-ассоциациях Украины отмечают, что принятие поправки №55 позволит сохранить прогнозируемые условия налогообложения, защитить легальный рынок ТИЭН, что, в свою очередь, обеспечит постепенное увеличение бюджетных поступлений, защиту существующих и привлечение новых инвестиций в экономику Украины.

Напомним, ранее Федерация работодателей поддержала решение комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики о постепенном повышении ставки акцизного налога на ТИЭН. По расчетам экспертов Федерации работодателей, постепенное повышение акциза на ТИЭН даст госбюджету дополнительно 2,6 миллиарда грн.

Теги: акцизи, ТВЕНи, табачные изделия

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