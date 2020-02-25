Об этом сообщает Reuters.
927 миллиардов долларов от своей стоимости потерял промышленный индекс Dow Jones. В то же время за неделю он снизился на 1,33 триллиона. Таким образом, Dow Jones сократился более чем 1031,61 пункта (3,56%) и установился на отметке 27960, 80 пункта.
Также стоит отметить колебания индекса S&P 500, который включает 500 крупнейших компаний мира.
Сейчас он на отметке 3225,89 пункта, уменьшившись таким образом на 111,86 (3,35%).
Nasdaq, биржа, торгующая акциями высокотехнологических компаний, снизила показатели на 3,71%, что стало самым большим ежедневным падением среди трех основных средних показателей.
“Мы вряд ли сможем добиться какого-либо прогресса, пока у нас не будет доказательств того, что распространение коронавируса замедляется”, – сказал Марк Лушини, главный инвестиционный стратег в Janney Montgomery Scott в Филадельфии.
Также стоит отметить, что акции Apple Inc подешевели на 4,8%, так как данные показали, что продажи смартфонов в Китае упали более чем на треть в январе.
Доходность казначейских облигаций упала до самого низкого уровня с 2016 года, так как инвесторы стремились обеспечить безопасность государственных облигаций.
Медицинские страховые компании, такие как UnitedHealth Group Inc и Cigna Corp, снизил индексы почти на 8% после того, как сенатор Берни Сандерс, который поддерживает ликвидацию частного медицинского страхования, укрепил свои позиции на выдвижение в президенты от демократов с победой на праймериз в Неваде.