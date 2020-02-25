По результатам торговой сессии американской фондовой биржи на Уолл-стрит, индексы значительно снизились на фоне массовых опасений по поводу влияния вспышки коронавируса из Китая на мировую экономику.

Об этом сообщает Reuters.

927 миллиардов долларов от своей стоимости потерял промышленный индекс Dow Jones. В то же время за неделю он снизился на 1,33 триллиона. Таким образом, Dow Jones сократился более чем 1031,61 пункта (3,56%) и установился на отметке 27960, 80 пункта.

Также стоит отметить колебания индекса S&P 500, который включает 500 крупнейших компаний мира.

Сейчас он на отметке 3225,89 пункта, уменьшившись таким образом на 111,86 (3,35%).

Nasdaq, биржа, торгующая акциями высокотехнологических компаний, снизила показатели на 3,71%, что стало самым большим ежедневным падением среди трех основных средних показателей.

“Мы вряд ли сможем добиться какого-либо прогресса, пока у нас не будет доказательств того, что распространение коронавируса замедляется”, – сказал Марк Лушини, главный инвестиционный стратег в Janney Montgomery Scott в Филадельфии.

Также стоит отметить, что акции Apple Inc подешевели на 4,8%, так как данные показали, что продажи смартфонов в Китае упали более чем на треть в январе.

Доходность казначейских облигаций упала до самого низкого уровня с 2016 года, так как инвесторы стремились обеспечить безопасность государственных облигаций.

Медицинские страховые компании, такие как UnitedHealth Group Inc и Cigna Corp, снизил индексы почти на 8% после того, как сенатор Берни Сандерс, который поддерживает ликвидацию частного медицинского страхования, укрепил свои позиции на выдвижение в президенты от демократов с победой на праймериз в Неваде.