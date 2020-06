Об этом сообщили в официальном Twitter -аккаунте киноакадемии.

Как сообщалось ранее, в апреле 2020 года организаторы престижной кинопремии “Оскар” объявили, что в связи с пандемией коронавируса COVID-19 впервые допустят к отбору фильмы, которые не выходили в прокат и демонстрировались только онлайн. Тогда же было заявлено, то церемония состоится 28 февраля 2021 года.

В понедельник, 15 июня, Американская киноакадемия сообщила, что приняла решение перенести проведение церемонии на два месяца.

“Это так! “Оскар” в следующем году произойдет 25 апреля 2021 года”, — говорится в сообщении.

Также в киноакадемии проинформировали, что период отбора на “Оскар” будет продлен до 28 февраля 2021 года, а номинанты будут объявлены 15 марта 2021 года.

