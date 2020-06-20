Американская компания отказалась от названия «эскимо», чтобы не обижать эскимосов

Об этом сообщает агентство Reuters.
“Мы стремимся быть частью решения проблемы расового равенства и признаем, что этот термин унизительный”, – заявила глава отдела маркетинга Dreyer’s Елизабелл Маркес.
Компания также изменит упаковку бренда. Сейчас на логотипе мороженого изображен мальчик в традиционной одежде эскимосов.
Как известно, эскимо – это сливочное мороженое на палочке, покрытое шоколадной глазурью. Изобретено в первой половине 1920-х годов.
Dreyer’s Grand – американская дочерняя компания Froneri, совместное предприятие Nestle и британского мороженого R&R. R&R принадлежит партнерам PAI. Nestle, крупнейший мировой производитель фасованной еды, согласился продать американский бизнес с мороженым, в который входил и эскимосский пирог, Grand Dreyer’s Grand в декабре 2019 года.
- В HBO Max приняли решение на время удалить фильм “Унесенные ветром” (1939), поскольку в нем много стереотипов касательно афроамериканцев, а также романтизировано рабство. Позже стало известно, что фильм вернут со специальным вступлением.