Американская компания отказалась от названия «эскимо», чтобы не обижать эскимосов

Американский производитель мороженого Dreyer's решил отказаться от названия Eskimo Pie (пирог эскимоса), чтобы не унижать эскимосов.

Об этом сообщает агентство Reuters.

“Мы стремимся быть частью решения проблемы расового равенства и признаем, что этот термин унизительный”, – заявила глава отдела маркетинга Dreyer’s Елизабелл Маркес.

Компания также изменит упаковку бренда. Сейчас на логотипе мороженого изображен мальчик в традиционной одежде эскимосов.

Как известно, эскимо – это сливочное мороженое на палочке, покрытое шоколадной глазурью. Изобретено в первой половине 1920-х годов.

Dreyer’s Grand – американская дочерняя компания Froneri, совместное предприятие Nestle и британского мороженого R&R. R&R принадлежит партнерам PAI. Nestle, крупнейший мировой производитель фасованной еды, согласился продать американский бизнес с мороженым, в который входил и эскимосский пирог, Grand Dreyer’s Grand в декабре 2019 года.