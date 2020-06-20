Covid-19 Украина

обновлено 20.06.2020 в 13:02

Всего:

35825(+841)

Болеют:

18425(+841)

Выздоровели:

16406(+373)

Умерло:

994(+9)

14:00 Дэвид Бекхэм решил заняться пчеловодством
13:45 В МОЗ назвали области, которые не готовы к смягчению карантина
13:27 Испанский оперный театр даст концерт для более двух тысяч растений
12:59 Американская компания отказалась от названия «эскимо», чтобы не обижать эскимосов
12:51 Черногория открылась для украинцев: условия для въезда
12:27 Степанов анонсировал увеличение зарплаты медикам вторичного и третичного звена
11:55 В МОЗ рассказали, нужно ли носить маски на пляже
11:48 В Канаде подтвердили гибель 38 щенков, которых перевозила авиакомпания МАУ
11:21 В результате обстрелов на Донбассе украинский боец получил осколочное ранение
10:52 В Киеве за сутки обнаружили 76 случаев COVID-19: в каком районе больше всего
10:45 Мир находится в новой и опасной фазе распространения коронавируса, – ВОЗ
10:12 Венгрия возобновила пропуск пассажирских автобусов из Украины
09:36 Кейт Миддлтон впервые после карантина появилась на публике
09:35 В Украине из-за непогоды без света остались 179 населенных пунктов
09:03 Дожди и жара: какой будет погода в выходные
08:59 Джамала во второй раз стала мамой
08:36 Украинский фильм «Посторонний» отобрали в конкурсную программу международного кинофестиваля
08:29 Над Киевом наблюдали редкое природное явление – фото
08:02 Украина открыла все пункты пропуска на границе со странами ЕС
07:31 В посольстве США рассказали об условиях въезда в страну для украинцев
01:00 Украине стоит пересмотреть сотрудничество с ЮНЕСКО – министр Чернышов
00:53 Нардеп Билозир отказалась развивать партию Коломойского

19 июня

23:59 Зеленский заменил Ермака на Горбулина в набсовете концерна «Укроборонпром»
23:36 Зеленский передал венок к могиле отца Порошенко спустя 4 часа после похорон: фото
23:10 Во Львовской области вновь продлили карантин
22:49 Мошенники используют солистку KAZKA для рекламы средства для похудения: реакция певицы
22:00 У сотрудника Антикоррупционного суда обнаружили COVID-19
21:54 Макконахи с супругой попали на обложку журнала о филантропах
21:39 Оккупанты на Донбассе обстреляли жилые дома в Авдеевке
21:10 Катастрофа самолета МАУ: Зеленский сформировал делегацию для переговоров с Ираном
20:59 В Житомирской области снова ужесточили карантин
20:27 Модель Эшли Грэм сломала зуб печеньем — видео

Американская компания отказалась от названия «эскимо», чтобы не обижать эскимосов

Американский производитель мороженого Dreyer's решил отказаться от названия Eskimo Pie (пирог эскимоса), чтобы не унижать эскимосов.

Суббота, 20 июня 2020, 12:59

Об этом сообщает агентство Reuters.

“Мы стремимся быть частью решения проблемы расового равенства и признаем, что этот термин унизительный”, – заявила глава отдела маркетинга Dreyer’s Елизабелл Маркес.

Компания также изменит упаковку бренда. Сейчас на логотипе мороженого изображен мальчик в традиционной одежде эскимосов.

Фото: rollingstone.com

Как известно, эскимо – это сливочное мороженое на палочке, покрытое шоколадной глазурью. Изобретено в первой половине 1920-х годов.

Dreyer’s Grand – американская дочерняя компания Froneri, совместное предприятие Nestle и британского мороженого R&R. R&R принадлежит партнерам PAI. Nestle, крупнейший мировой производитель фасованной еды, согласился продать американский бизнес с мороженым, в который входил и эскимосский пирог, Grand Dreyer’s Grand в декабре 2019 года.

  • В HBO Max приняли решение на время удалить фильм “Унесенные ветром” (1939), поскольку в нем много стереотипов касательно афроамериканцев, а также романтизировано рабство. Позже стало известно, что фильм вернут со специальным вступлением.

 

 

 

Теги: , , США

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться