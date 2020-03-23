Крупный американский производитель масок 3M сообщил об увеличении производства на 30% в течение года.

Об этом заявил в воскресенье председатель и главный исполнительный директор 3М Майк Роман, пишет американское издание The Washington Post.

Компания 3M объявила, что ускорит дополнительные поставки масок типа N95 по всей территории США, а также удвоит их производство в течение следующего года до показателя 2 миллиарда масок в год для поставок по всему миру.

Отмечается, что это более, чем 30-процентное увеличение производства.

Также компания уже направила полмиллиона масок в Нью-Йорк и Сиэтл.

Фабрики 3M находятся в Южной Дакоте и Небраске в настоящее время производят 35 миллионов масок N95 в месяц.

При этом 90% масок предназначены для медицинских работников и 10% для промышленных работников, которые задействованы в критических, во время эпидемии, секторах, таких как энергетика, пищевая промышленность и фармацевтика.