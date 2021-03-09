Об этом свидетельствуют судебные документы, которые есть в распоряжении газеты Orlando Sentinel.
Несколько пассажиров судна из штатов Юта и Аризона подали четыре федеральных иска. Они обвиняют Disney в том, что в марте прошлого года хотели перенести круиз, но им отказали. Вследствие поездки, они или члены их семей заразились коронавирусом COVID-19.
Истец из Аризоны утверждает, что ее дети заболели во время круиза. У них были симптомы, похожие на COVID-19. Позже у нее и детей диагностировали заражение коронавирусом.
Истец из Юты утверждает, что их сына госпитализировали по возвращению с круиза.
Представитель Disney Cruise Line Синтия Мартинес ответила на такие обвинения, заявив, что ни один пассажир не сообщил о каких-либо симптомах во время круиза.
“Мы не согласны с обвинениями и ответим на них в суде. Ни гости, ни команда не сообщали о симптомах COVID-19 на борту Disney Fantasy во время плавания 7 марта 2020 года”, – ответила она.
В тот момент уже были утверждены правила, согласно которым пассажиры на круизных лайнерах проходили температурный скрининг. Также пассажирам предлагали перенести дату круиза на другую в течение 12 месяцев.
8 марта, на следующий день после отплытия лайнера, в Госдепартаменте США призвали американцев воздержаться от путешествий на круизных лайнерах. 13 марта круиз на Disney Cruise Line приостановили.
На сегодняшний день лайнеры Disney Cruise Line не выходят в море до мая.
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