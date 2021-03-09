Американское круизное судно Disney Cruise Line в суде оспаривает иск пассажиров, которые утверждают, что они или члены их семей подхватили коронавирус COVID-19 во время круиза в марте 2020 года, когда началась пандемия.

Об этом свидетельствуют судебные документы, которые есть в распоряжении газеты Orlando Sentinel.

Несколько пассажиров судна из штатов Юта и Аризона подали четыре федеральных иска. Они обвиняют Disney в том, что в марте прошлого года хотели перенести круиз, но им отказали. Вследствие поездки, они или члены их семей заразились коронавирусом COVID-19.

Истец из Аризоны утверждает, что ее дети заболели во время круиза. У них были симптомы, похожие на COVID-19. Позже у нее и детей диагностировали заражение коронавирусом.

Истец из Юты утверждает, что их сына госпитализировали по возвращению с круиза.

Представитель Disney Cruise Line Синтия Мартинес ответила на такие обвинения, заявив, что ни один пассажир не сообщил о каких-либо симптомах во время круиза.

“Мы не согласны с обвинениями и ответим на них в суде. Ни гости, ни команда не сообщали о симптомах COVID-19 на борту Disney Fantasy во время плавания 7 марта 2020 года”, – ответила она.

В тот момент уже были утверждены правила, согласно которым пассажиры на круизных лайнерах проходили температурный скрининг. Также пассажирам предлагали перенести дату круиза на другую в течение 12 месяцев.

8 марта, на следующий день после отплытия лайнера, в Госдепартаменте США призвали американцев воздержаться от путешествий на круизных лайнерах. 13 марта круиз на Disney Cruise Line приостановили.

На сегодняшний день лайнеры Disney Cruise Line не выходят в море до мая.