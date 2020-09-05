Три стратегических бомбардировщика B-52 Stratofortress американских Военно-воздушных сил в пятницу, 4 сентября, совершили полет над Украиной. В связи с этим Россия поднимала свои истребители.

О полете проинформировали в пресс-центре Европейского командования Вооруженных сил США.

Отмечается, что бомбардировщики “провели важные учения по интеграции с украинскими истребителями”.

“Три бомбардировщика B-52 Stratofortress из состава 5-го бомбардировочного крыла с базы Майнот (штат Северная Дакота) в пятницу провели важные учения по интеграции с украинскими истребителями в воздушном пространстве Украины”, – отмечается в сообщении.

Одной из целей была демонстрация возможностей по сдерживанию России в регионе, “обеспечению безопасности союзников и партнеров”.

В пресс-службе Министерства обороны Украины уточнили, что утром 4 сентября бомбардировщики вылетели с авиабазы “Ферфорд” в Великобритании, пролетели над территорией Европы, где их сопровождали истребители ВВС стран НАТО и ключевых партнеров Альянса.

Украинские истребители Су-27 и МиГ-29 встретили Б-52 над границей с Польшей и сопровождали их над территорией Украины до Азовского моря и обратно.

“Патрулирование носит плановый характер для достижения совместимости стран НАТО и партнеров. Вероятно, что такое сотрудничество в сфере коллективной безопасности продолжится и в дальнейшем”, – подчеркнули в министерстве.

В пресс-центре Командования Воздушных сил ВСУ, в свою очередь, сообщили, что из-за патрулирования Россия поднимала в воздух восемь своих истребителей.

“Сразу три стратегических бомбардировщика ВВС Соединенных Штатов Америки В-52Н вчера патрулировали побережье Азовского моря в воздушном пространстве Украины. Такая формация… не на шутку взволновала российских оккупантов, которые на перехват подняли сразу 8 истребителей (4 Су-27 и 4 Су-30) и перевели в полную боевую готовность ПВО Южного военного округа. Военные эксперты пишут, что этим успешно воспользовались самолеты-разведчики НАТО, которые получили всю необходимую информацию о ПВО вероятного противника”, – отмечается в сообщении.

О том, что РФ поднимала восемь истребителей, также сообщили российские СМИ.