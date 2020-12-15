Об этом сообщает Bloomberg.
Сотрудники Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выпустили отчет, в котором говорится, что вакцина компании Moderna на 94,1% эффективна в предотвращении COVID-19.
FDA изучило данные клинических испытаний Moderna гораздо глубже, чем данные, ранее опубликованные компанией. Агентство обнаружило, что вакцина была одинаково эффективной для расовых и этнических групп, а также для людей с сопутствующими заболеваниями. Согласно отчету, она эффективна на 86,4% у людей в возрасте 65 лет и старше и на 95,6% у людей от 18 до 65 лет. Наиболее частыми системными побочными эффектами были утомляемость и головная боль.
Это означает, что вакцина Moderna может стать второй после Pfizer/BioNTech, разрешенной в США.
По данным Университета Джонса Хопкинса, эта новость появилась после того, как число погибших от коронавируса в США превысило 300 тыс человек.
- Ранее сообщалось, что известные производители вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna уже готовятся к массовому производству. Однако о технологии изготовления вакцин известно немного. И разработчики не планируют полностью раскрывать данные о составе своих вакцин.
- Американские компании Pfizer и BioNTech заявили, что окончательный анализ фазы трех испытаний вакцины от коронавируса показывает, что она на 95% эффективна в предотвращении COVID-19 даже у пожилых людей.
- Оксфордская COVID-вакцина вызывает мощный иммунный ответ у взрослых пациентов в возрасте в 60-70 лет. Этот факт вселяет надежду на то, что она может защитить возрастные группы, которые больше всего рискуют заразиться коронавирусом.
- Также стало известно, что вакцина против COVID-19 под кодовым названием AZD1222, над которой работают Оксфордский университет и компания AstraZeneca, показала среднюю эффективность в 70%. Один из режимов дозирования может быть эффективен на 90%.
- Вакцина от коронавируса, произведенная компаниями Pfizer и BioNTech, обеспечивает надежную защиту от COVID-19 в течение 10 дней после введения первой дозы.
- Первой страной, в которой началась вакцинация стала Великобритания. Прививки против COVID-19 там начали делать 8 декабря.