Заявление с призывом ввести санкции опубликовал сенатор-республиканец Джон Баррассо.

“Северный поток – 2” – это газопровод, по которому голубое топливо будет транспортироваться из Росси в Германию через Балтийское море. Если его построят, то, по мнению американских сенаторов, это сделает партнеров США в Европе более уязвимыми влиянию Кремля. Поэтому они требуют ввести санкции против организаций, которые участвуют в строительстве газопровода.

Они напомнили, что ранее Конгресс принял несколько законодательных актов, предусматривающих санкции в отношении проекта. Речь идет о согласованном Конгрессом Законе о защите энергетической безопасности Европы. Он предусматривает санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в проекте “Северный поток – 2”. В частности, документ требует санкций против организаций, устанавливающих трубы, участвующих в трубоукладочных работах, страхующих или сертифицирующих эту установку. Окончательное решение по этому вопросу остается за президентом страны.

Сенаторы настаивают на том, что Байдену следует использовать все имеющиеся инструменты для “немедленного введения дополнительных санкций”.

“Мы пишем, чтобы выразить нашу глубокую озабоченность отказом администрации ввести санкции в отношении организаций, участвующих в проекте “Северный поток –2”, – сказано в письме.

Также они назвали молчание администрации Байдена по этому поводу “готовностью позволить президенту Путину установить удушающий контроль над поставками газа в Европу и усилить геополитическое влияние”.

“Мы призываем администрацию исправить эти ошибки, быстро и в полном объеме имплементировав санкции, предусмотренные американским законодательством”, – заявили сенаторы.

Президент Байден пока что лишь назвал строительство упомянутого газопровода “плохой сделкой” для Европы, а представитель Госдепартамента Нед Прайс заявлял, что новые санкции в этом кейсе могут ввести в мае. Также он отметил, что США “хорошо понимают угрозу, которую представляет Россия”.