Об этом британскому The Guardian рассказал экс-сотрудник частного охранного предприятия UC Global.

В издании отметили, что американская разведка обсуждала методы “избавления” от журналиста.

Источник рассказал о том, что спецслужбы США обратились к главе UC Global Дэвиду Моралесу в 2017 году с предложением применить в отношении основателя WikiLeaks “более радикальные меры”.

На территории посольства Эквадора в Лондоне, где тогда находился Ассанж, планировалось установить камеры наблюдения и микрофоны, чтобы контролировать журналиста. Инсайдер отметил, что это собирались сделать для того, чтобы “друзья США могли наблюдать за Ассанжем”. Говорилось о камерах, которые бы со звуком снимали происходящее в комнате Ассанжа в режиме реального времени.

Записывать хотели, прежде всего, встречи Ассанжа с адвокатом.

Джеймс Льюис, адвокат, представляющий правительство США, заявил, что такие показания бывших сотрудников UC Global “совершенно неуместны”.

Как известно, в Америке Ассанжу могут предъявить 18 обвинений, в том числе в заговоре с целью компьютерного взлома и в незаконном получении и публикации секретных данных военного и дипломатического характера на сайте WikiLeaks. Если его признают виновным, ему грозит до 175 лет тюрьмы.

С 2012 года он находился в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию из-за обвинений в сексуальных преступлениях, которые он всегда отрицал и которые впоследствии были исключены. 11 апреля 2019 года Ассанж был арестован в посольстве. Это произошло после того, как Эквадор отказал Ассанжу в предоставлении убежища, а президент Ленин Морено лишил его эквадорского гражданства, обвинив в попытках дестабилизировать правительство.

В мае 2019 года Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. Сейчас он находится в тюрьме Бельмарш в Лондоне. США добиваются его экстрадиции.