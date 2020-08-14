В Агентстве США по национальной безопасности (АНБ) и Федеральном бюро расследований подготовили отчет об обнаружении ранее неизвестного Интернет-вируса "Дроворуб".

Об этом сообщает Reuters.

45-страничный отчет спецслужб США – последний из серии публичных, освещающих хакерские операции со стороны России накануне американских президентских выборов в 2020 году.

Американские спецслужбы утверждают, что вирус разработала российская военная разведка ГРУ. Его ранее использовали при осуществлении кибершпионажа.

Авторы отчета указали, что команда в составе российского Генштаба стоит за взломом серверов Демократической партии за несколько месяцев до президентских выборов в США в 2016 году.

АНБ и ФБР утверждают, что ГРУ использовало хакерский инструмент под названием Drovorub для взлома компьютеров на базе операционной системы Linux.

“Системы Linux повсеместно используются в системах национальной безопасности, Министерстве обороны и промышленной базе обороны, а также в более широком сообществе специалистов по кибербезопасности”, – пояснил Кеппел Вуд, главный операционный директор Управления кибербезопасности АНБ.

Этот вирус может распространяться, если не будут применены необходимые меры.

Спецслужбы США связали создание и распространение вируса с конкретной группой российской разведки – 85-м Главным центром специальной службы (ГЦСС) 26165.

Стив Гробман, технический директор компании McAfee, занимающейся кибербезопасностью, пояснил, что с помощью вируса “Drovorub” злоумышленник может выполнять множество различных функций. В частности, воровать файлы и удаленно управлять компьютером жертвы.