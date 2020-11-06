Некоторые американские телеканалы и социальная сеть Twitter отказались транслировать речь президента США Дональда Трампа, которую он произнес после голосования. Причина – множество неправдивых фактов и заявлений, которые озвучил Трамп.

Об этом сообщает The Verge.

Речь Трампа сначала транслировали в прямом эфире соцсетей и телеканалов, но некоторые вскоре прервали ее из-за ложных заявлений президента США.

Трамп начал свою речь с необоснованного обвинения демократов в том, что они якобы фальсифицируют подсчет голосов избирателей и пытаются “украсть результаты выборов”.

“Если посчитать реальные голоса, я легко выиграю”, – сказал Трамп.

Реальными Трамп назвал голоса избирателей, которые голосовали непосредственно на участках в день выборов, 3 ноября.

Телеканалы MSNBC, ABC, CBS, CNBC и NBC вырезали речь Трампа из эфира из-за ложных заявлений президента.

Это не первый случай, когда американские телеканалы отказались транслировать речь Трампа в прямом эфире.

В марте была ситуация, когда некоторые каналы отказалась транслировать брифинг Трампа по вопросам коронавируса, так как президент противоречил представителям экспертной группы Белого дома по вопросам распространения вируса

На этот раз, как только Трамп произнес несколько фраз, которые посчитали лживыми, телеканал MSNBC прервал прямое включение из Белого дома.

“У нас неловкая ситуация. Мы не просто перебили президента, но хотим внести некоторые коррективы. Нам известно о продолжающемся подсчете голосования, но нам неизвестно о досрочной победе Трампа”, – сказали в эфире телеканала.

MSNBC immediately cuts off Trump when he moves to undermine the integrity of US election system. "Here we are again in the unusual position of not only interrupting the President of the United States but correcting the President of the United States…" pic.twitter.com/IwVshBmosK — Oliver Darcy (@oliverdarcy) November 5, 2020

На ABC выключили речь Трампа, отметив, что необходимо проверить то, о чем заявляет президент США. В прямом эфире репортеры телеканала выяснили, что заявления Трампа о фальсификациях со стороны демократов – безосновательны и ложные.

На CBS в прямом эфире прервали речь Трампа, заявив, что проведут фактчекинг.

FACT CHECK: Pres. Trump claimed that if the "legal" votes are counted in Georgia he wins, but that if "illegal" votes are counted Joe Biden wins. There is no indication of any substantive number of illegal votes, @nancycordes reports. pic.twitter.com/iro25eikMh — CBS Evening News (@CBSEveningNews) November 6, 2020

На телеканале пояснили, что Трамп был удивлен, что после “ночи подсчетов” Байден существенно вырвался вперед. Они отметили, что Трамп сам спровоцировал такую ситуацию, ведь призывал сторонников не голосовать по почте, а приходить на избирательные участки.

На CNBC ведущий Шепард Смит сказал:

“Мы прерываем это, потому что то, что говорит президент США, по большей части абсолютно не соответствует действительности”.

President Trump just spoke at the White House, as key states continue to count votes.

Shep has the facts: “What the President of the United States is saying, in large part, is absolutely untrue.” #Election2020 https://t.co/E6DBt6OodD pic.twitter.com/HVa87qUCzB — The News with Shepard Smith (@thenewsoncnbc) November 6, 2020

Ведущий NBC News Лестер Холт сказал, что президент сделал “ряд ложных заявлений, включая личное мнение о том, что голосование было сфальсифицированным. Доказательств этому нет”.

Транслировали речь Трампа от начала и до конца телеканалы с четкой продемократической и прореспубликанской позицией: CNN и Fox News, соответственно.

После этого репортер CNN Дэниел Дейл, известный тщательной проверкой заявлений президента, написал:

“Я читал или смотрел все выступления Трампа с 2016 года. Это самая лживая речь, которую он когда-либо произносил”.

I've read or watched all of Trump's speeches since 2016. This is the most dishonest speech he has ever given. — Daniel Dale (@ddale8) November 5, 2020

На данный момент продолжает подсчет голосов избирателей в таких штатах, как Аризона, Невада, Джорджия, Северная Каролина, Пенсильвания и на Аляске. На избирательных участках считают голоса избирателей, которые голосовали по почте.