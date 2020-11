Об этом сообщает The Verge.

Речь Трампа сначала транслировали в прямом эфире соцсетей и телеканалов, но некоторые вскоре прервали ее из-за ложных заявлений президента США.

Трамп начал свою речь с необоснованного обвинения демократов в том, что они якобы фальсифицируют подсчет голосов избирателей и пытаются “украсть результаты выборов”.

“Если посчитать реальные голоса, я легко выиграю”, – сказал Трамп.

Реальными Трамп назвал голоса избирателей, которые голосовали непосредственно на участках в день выборов, 3 ноября.

Телеканалы MSNBC, ABC, CBS, CNBC и NBC вырезали речь Трампа из эфира из-за ложных заявлений президента.

Это не первый случай, когда американские телеканалы отказались транслировать речь Трампа в прямом эфире.

В марте была ситуация, когда некоторые каналы отказалась транслировать брифинг Трампа по вопросам коронавируса, так как президент противоречил представителям экспертной группы Белого дома по вопросам распространения вируса

На этот раз, как только Трамп произнес несколько фраз, которые посчитали лживыми, телеканал MSNBC прервал прямое включение из Белого дома.

“У нас неловкая ситуация. Мы не просто перебили президента, но хотим внести некоторые коррективы. Нам известно о продолжающемся подсчете голосования, но нам неизвестно о досрочной победе Трампа”, – сказали в эфире телеканала.

MSNBC immediately cuts off Trump when he moves to undermine the integrity of US election system.

"Here we are again in the unusual position of not only interrupting the President of the United States but correcting the President of the United States…" pic.twitter.com/IwVshBmosK

— Oliver Darcy (@oliverdarcy) November 5, 2020