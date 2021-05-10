Дослідники Університету центральної Флориди розробили систему штучного інтелекту, яка визначає сарказм у текстах з соціальних мереж.

Відповідне дослідження опубліковано на сайті Multidisciplinary Digital Publishing Institute.

Вчені Лабораторії складних адаптивних систем університету Рам’я Акула та Іван Гарібай презентували свою розробку — модель штучного інтелекту, що вміє розпізнавати сарказм в текстових повідомленнях в соцмережах на онлайнових ЗМІ.

Як мету своєї роботи дослідники обрали необхідність якіснішого автоматичного аналізу відгуків клієнтів компаній про їхні продукти чи послуги, що залишають в Facebook, Twitter та інших соцмережах.

“Аналіз настроїв — це процес виявлення емоцій (позитивних, негативних або нейтральних) пов’язаних з текстами в соціальних мережах. Наявність сарказму в текстах є основною перешкодою при проведенні аналізу настроїв”, — зазначили дослідники. “Неоднозначність, притаманна саркастичним висловам, ускладнює виявлення сарказму”, — додали Акула та Гарібай.

Задля того, щоб подолати цю перепону, фахівці розробили спеціальну модель штучного інтелекту. Ось як це працює: аналізуючи текстове повідомлення, штучний інтелект ідентифікує ключові слова, притаманні саркастичним висловлюванням (як “просто”, “знову”, “абсолютно” тощо), а також зв’язок між ними. Після цього ШІ оцінює ймовірність того, чи було те чи інше повідомлення саркастичним.

“Моделі, навчені з використанням пропонованого нами підходу, легко інтерпретуються і дозволяють ідентифікувати саркастичні підказки у вхідному тексті, які роблять вклад в остаточну класифікаційну оцінку”, — пояснюють вчені.

Водночас дослідники зауважують, що їхня модель не є досконалою. Наприклад, вона не впорається з аналізом саркастичних повідомлень, що містять запитання.