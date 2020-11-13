Об этом сообщает посольство США в Украине.

Отмечается, что мощности, которые имеют квантовые компьютеры, позволяют анализировать и обрабатывать данные быстрее, чем современные компьютеры, и поэтому могут внести существенные изменения в различные сферы человеческой деятельности, от науки до авиации или финансов.

В августе правительство США инвестировало 1 миллиард долларов в научные исследования в области новейших технологий, в том числе в разработку квантовых компьютеров и развитие искусственного интеллекта. Сейчас над их созданием уже работают компании США, которые применяют современные технологии для организации вычислительного процесса.

IonQ, например, использует направленный на отдельные атомы лазер.

В то же время, квантовые разработки активно проводят такие компании как Google, IBM и Rigetti Computing.