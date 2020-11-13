Об этом сообщает посольство США в Украине.
Отмечается, что мощности, которые имеют квантовые компьютеры, позволяют анализировать и обрабатывать данные быстрее, чем современные компьютеры, и поэтому могут внести существенные изменения в различные сферы человеческой деятельности, от науки до авиации или финансов.
В августе правительство США инвестировало 1 миллиард долларов в научные исследования в области новейших технологий, в том числе в разработку квантовых компьютеров и развитие искусственного интеллекта. Сейчас над их созданием уже работают компании США, которые применяют современные технологии для организации вычислительного процесса.
IonQ, например, использует направленный на отдельные атомы лазер.
В то же время, квантовые разработки активно проводят такие компании как Google, IBM и Rigetti Computing.
- Google объявила о достижении “квантового превосходства”, сообщив, что ее квантовый компьютер Sycamore выполнил за 200 секунд расчеты, на которые другим компьютерам нужны тысячелетия. Бизнесвумен и дочь 45-го президента Соединенных штатов Америки Иванка Трамп назвала это достижением всей страны.
- Ранее американская компания International Business Machines Corporation (IBM) представила модульный квантовый компьютер Q System One.