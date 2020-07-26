Об этом сообщает американский телеканал Fox News.
Спустя 40 минут после закрытия здания, слесарь взломал заднюю дверь и туда вошли люди с эмблемами Госдепартамента США на одежде.
До обысков в консульстве фиксировалась активная деятельность: работники консульства грузили вещи, выбрасывали мешки с мусором. По словам очевидцев, они что-то жгли.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что это здание консульства – “центр шпионской деятельности Коммунистической партии Китая”.
Ранее в США объяснили закрытие китайского генерального консульства в Хьюстоне необходимостью защитить интеллектуальную собственность и частную информацию США.
По словам президента США Дональда Трампа, в перспективе могут быть закрыты и другие генеральные консульства КНР.
У США есть еще посольство в Пекине, а также остается четыре консульства на территории Китая – в Шанхае, Гуанчжоу, Шеньяне и Ухане. Также есть консульство в Гонконге, как китайской территории.
Закрытое консульство в Чэнду занималось мониторингом ситуации в Тибете и других районах на юго-западе, населенных неэтническими китайскими меньшинствами, которые Пекин считает особенно уязвимыми.
- 22 июля министерство юстиции США предъявило обвинения двум китайским гражданам в попытке похитить данные о разработке вакцин от коронавируса. С этой целью злоумышленники взломали компьютерные системы сотен организаций, в том числе правительственных.