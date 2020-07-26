Американские полицейские и сотрудники ФБР окружили и обыскали пустое здание китайского консульства в Хьюстоне. Его закрыли несколько дней назад.

Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Спустя 40 минут после закрытия здания, слесарь взломал заднюю дверь и туда вошли люди с эмблемами Госдепартамента США на одежде.

До обысков в консульстве фиксировалась активная деятельность: работники консульства грузили вещи, выбрасывали мешки с мусором. По словам очевидцев, они что-то жгли.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что это здание консульства – “центр шпионской деятельности Коммунистической партии Китая”.

Ранее в США объяснили закрытие китайского генерального консульства в Хьюстоне необходимостью защитить интеллектуальную собственность и частную информацию США.

По словам президента США Дональда Трампа, в перспективе могут быть закрыты и другие генеральные консульства КНР.

У США есть еще посольство в Пекине, а также остается четыре консульства на территории Китая – в Шанхае, Гуанчжоу, Шеньяне и Ухане. Также есть консульство в Гонконге, как китайской территории.

Закрытое консульство в Чэнду занималось мониторингом ситуации в Тибете и других районах на юго-западе, населенных неэтническими китайскими меньшинствами, которые Пекин считает особенно уязвимыми.