Американский бизнесмен родом из Мукачево Алекс Ровт подал иск в суд США на народного депутата от фракции "Слуги народа" Александра Дубинского.

Об этом сообщил бывший народный депутат Геннадий Москаль на своей странице в Facebook.

“За свою ложь Дубинский отвечать и перед американским судом. Верный “слуга народа” и Игоря Коломойского нардеп Александр Дубинский, несмотря на позицию партии по недопущению фейков и дезинформации, продолжил их распространять в отношении гражданина США Алекса Ровта и гражданина Венгрии Имре Пака – на этот раз на телеканале “1+1” (программы “Гроши” и “Дубинизмы” за 3 февраля)”, – говорится в сообщении.

Москаль отметил, что интересы Алекса Ровта, который уже обратился в суд, будет представлять он.

“Сообщаю, что Алекс Ровт обратился в суд с иском о защите чести и достоинства, а также опровержения недостоверной информации и дезинформации, изложенной недавно на телеканале “1+1″ в указанных передачах”, – пояснил он.

Кроме самого Дубинского, соответчиками в деле являются и авторы программы “Гроши”, и канал “1+1”.

“Также сообщаю, что с аналогичным иском Алекс Ровт обратился и в суд в США, поскольку граждане этой страны имеют право на судебную защиту в том числе и в отношении правонарушений, совершенных в отношении них в других странах”, – отметил Москаль.

Следует отметить, что Дубинский в своей программе “Дубинизмы” от 3 февраля заявил, что люди Ровта якобы предлагали 5 миллионов долларов взятки председателю Фонда госимущества за директора Одесского припортового завода (ОПЗ).

(На видео 14:55)

СПРАВКА. Алекс Ровт – украинско-американский предприниматель еврейского происхождения. Родился в городе Мукачево в семье служащего. В 1973 году переехал в Венгрию на постоянное место жительства. В 1985 году эмигрировал из Венгрии в США, где проживает и сейчас. Некоторое время работал в фирме “Милмард”, в ювелирной фирме, потом открыл ресторан. Сейчас он – президент компании “IBE Trade Corp” в Нью-Йорке по производству и реализации минеральных удобрений. Миллиардер, один из самых богатых людей мира по рейтингу Forbes.