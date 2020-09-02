Американский дипломат Курт Волкер, который ранее работал специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины, нашел работу в нашей стране. Он вошел в состав совета директоров компании BGS Rail, которая занимается железнодорожными грузоперевозками.

О назначении Волкера сообщили на официальном сайте компании.

Волкер работает в украинской компании BGS Rail с 1 сентября. Также он будет работать советником главы совета директоров материнской компании Avia Solutions Group.

В BGS Rail рассчитывают, что работа у них Волкера позволит “добиться успеха в разработке и реализации планов роста, которые увеличат прямые иностранные инвестиции и будет способствовать созданию рабочих мест на украинском рынке”.

Напомним, Волкер был спецпредставителем Госдепа по вопросам Украины с июля 2017 года. Он ушел в отставку на фоне скандала из-за расшифровки телефонного разговора президентов США и Украины – Дональда Трампа и Владимира Зеленского. это произошло в сентябре 2019 года.

Справка. BGS Rail – это дочерняя компания литовской Baltic Ground Services. Она предоставляет полувагоны, крытые вагоны и зерновозы в долгосрочную аренду для перевозки угля, руды, щебня, металлопроката, дерева и зерна. BGS Rail работает в Украине с 2018 года.