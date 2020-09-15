В Черное море следует американский ракетный эсминец USS Roosevelt, чтобы принять участие в операции по обеспечению безопасности на море с союзниками и партнерами НАТО.

Об этом сообщается на сайте Шестого флота США.

“Эсминец с управляемыми ракетами типа Arleigh Burke USS Roosevelt (DDG 80) начал свой международный транзит в северном направлении к Черному морю для проведения операций по обеспечению безопасности на море с союзниками и партнерами по НАТО в регионе”, – говорится в сообщении.

Это уже шестой раз, когда корабль ВМС США посетит Черное море с начала 2020 года.

Отмечается, что действия эсминца в Черном море укрепят оперативную совместимость с союзниками и партнерами по НАТО и продемонстрируют коллективную решимость обеспечить безопасность Черного моря в рамках операции Атлантическая решимость (Atlantic Resolve).

USS Roosevelt вместе с эсминцами ВМС США USS Porter, USS Donald Cook и USS Ross размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Роте. Он оснащен крылатыми ракетами Tomahawk и системой противоракетной обороны Aegis. Эсминцы предназначены для поддержки интегрированной архитектуры противовоздушной обороны НАТО.