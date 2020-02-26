Из-за китайского коронавируса американский фондовый рынок обвалился на 1,7 триллиона долларов за два дня.

Об этом сообщает американский канал CNBC.

Отмечается, что акции продолжают падать на фоне ухода инвесторов от рискованных активов из-за всеобщего беспокойства по поводу замедления темпов роста мировой экономики, которое в свою очередь вызвано китайским атипичным коронавирусом.

В частности, двухдневная потеря в размере 6,3% стала самой большой с 2015 года, когда Китай обесценил юань из-за торговой войны с Соединенными Штатами Америки.

Сообщается, что во вторник, 25 февраля, индекс Dow Jones Industrial Average упал на 900 пунктов, а в понедельник, 24 февраля, на 1000 пунктов.

Также снизилась и доходность облигаций. К примеру, доходность 10-летних казначейских облигаций упала до рекордно низких показателей.

Помимо того, новый китайский коронавирус обвалил рынки нефти и газа.

Напомним, что от коронавируса умер первый гражданин Франции.