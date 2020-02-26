Об этом сообщает американский канал CNBC.
Отмечается, что акции продолжают падать на фоне ухода инвесторов от рискованных активов из-за всеобщего беспокойства по поводу замедления темпов роста мировой экономики, которое в свою очередь вызвано китайским атипичным коронавирусом.
В частности, двухдневная потеря в размере 6,3% стала самой большой с 2015 года, когда Китай обесценил юань из-за торговой войны с Соединенными Штатами Америки.
Сообщается, что во вторник, 25 февраля, индекс Dow Jones Industrial Average упал на 900 пунктов, а в понедельник, 24 февраля, на 1000 пунктов.
Также снизилась и доходность облигаций. К примеру, доходность 10-летних казначейских облигаций упала до рекордно низких показателей.
Помимо того, новый китайский коронавирус обвалил рынки нефти и газа.
Напомним, что от коронавируса умер первый гражданин Франции.
- По состоянию на среду, 26 февраля, количество заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире увеличилось до 81 тысячи случаев. За сутки заболели около 900 человек.
- Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар на слушаниях в комитете по ассигнованиям заявил, что разработка вакцины от нового коронавируса будет завершена через год.