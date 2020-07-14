Об этом идет речь в заявлении клуба.
“3 июля мы объявили о начале тщательного пересмотра названия команды. В рамках этого процесса мы хотим держать наших спонсоров, фанатов и сообщество в курсе хода наших мыслей по мере нашего продвижения вперед. Сегодня мы объявляем, что по завершении пересмотра мы откажемся от названия и логотипа Redskins“, — говорится в заявлении.
Владелец команды Дэн Шнайдер и тренер Рон Ривера ведут совместную работу по разработке нового подхода к названию и дизайну команды, которые “улучшат репутацию франшизы и вдохновят наших спонсоров, поклонников и сообщество на следующие 100 лет”.
История названия и логотипа Washington Redskins
Клуб Washington Redskins (в переводе — “краснокожие”) был основан в 1932 году. Свой первый сезон команд отыграла под называнием Boston Braves (“Бостонские отважные индейские воины”), по аналогии с местной бейсбольной командой, на стадионе которой футболисты выступали.
В 1933 году клуб получил собственный стадион и был переименован в Boston Redskins, 4 года спустя — в Washington Redskins. Решение о переименовании команды было связано, в том числе, с тем, что тренер команды Уильям Дитц по происхождению был индейцем из народа сиу. Некоторые известные игроки команды также по происхождению были индейцами.
В том же 1937 году появился первый логотип команды, на котором был изображен индеец. На протяжении последних восьми десятилетий логотип команды менялся 8 раз. Предпринимались и попытки отказаться от изображения индейца.
Критика в адрес команды
Дискуссии касательно того, являются ли эти название и логотип команды оскорбительными для коренных народов США вспыхивали время от времени на протяжении всей истории клуба.
Перед выступлениями Washington Redskins неоднократно проводились акции протеста, участники которых требовали изменить название и отказаться от использования индейца как персонажа-талисмана.
Надписи на плакатах: “Я — не твой талисман”, “Время изменить”, “Нет использованию коренных жителей как талисман”.
Еще несколько лет назад позиция клуба была однозначной — возможность смены названия и логотипа даже не рассматривалась. В феврале 2013 года 10 членов Конгресса направили письмо владельцу клуба с просьбой изменить название, поскольку оно является оскорбительным для коренных американцев.
В ответ владелец клуба Шнайдер сказал в интервью USA Today :
“Мы никогда не изменим название команды. Мы никогда не изменим имя. Это так просто. НИКОГДА — вы можете написать это заглавными буквами”.
Ситуация изменилась в 2020 году, когда по всей стране вспыхнули протесты против расизма, связанные с убийством темнокожего Джорджа Флойда белыми полицейскими. Сразу несколько прямых спонсоров команды выступили за изменение названия, а ряд ритейлеров (Amazon, Nike, Walmart и другие) прекратили продажи товаров Redskins в своих магазинах и веб-сайтах.
Тогда владельцы клуба приняли решение рассмотреть вопрос о возможном изменении имени. По мнению бизнес-экспертов, отказ от некорректных названий для спортивных команд приносит долгосрочную финансовую выгоду для их владельцев.
“Мы обнаружили незначительное влияние на выручку в году, следующем сразу после смены имени, и положительную тенденцию выручки в последующие годы. Это говорит о том, что сегмент фанатов, выступающих против такого изменения, пусть и громкий, имеет тенденцию быть небольшим. […] В конечном итоге есть потенциальная финансовая выгода от отказа от талисманов с американскими индейцами”, — отметили в статье для The New York Times профессоры бизнес-школы Goizueta Майкл Льюис и Маниш Трипати.
- Напомним, 25 мая Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступив коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение. 28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии. #Буквы рассказывали об этом подробнее в материале “Убийство Джорджа Флойда и массовые протесты в США: хронология событий”.
- Ранее в ходе антирасистских акций протеста в США их участники пытались уничтожить два памятника первооткрывателю Америки Христофору Колумбу. Как известно, Колумб уже давно является спорной фигурой в истории США, ведь коренное население Америки столкнулось с насильственной колонизацией.
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