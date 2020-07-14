На фоне протестов против расизма команда американского футбола Washington Redskins намерена отказаться от использования этого названия и логотипа с индейцем.

Об этом идет речь в заявлении клуба. “3 июля мы объявили о начале тщательного пересмотра названия команды. В рамках этого процесса мы хотим держать наших спонсоров, фанатов и сообщество в курсе хода наших мыслей по мере нашего продвижения вперед. Сегодня мы объявляем, что по завершении пересмотра мы откажемся от названия и логотипа Redskins“, — говорится в заявлении.

Владелец команды Дэн Шнайдер и тренер Рон Ривера ведут совместную работу по разработке нового подхода к названию и дизайну команды, которые “улучшат репутацию франшизы и вдохновят наших спонсоров, поклонников и сообщество на следующие 100 лет”.

История названия и логотипа Washington Redskins

Клуб Washington Redskins (в переводе — “краснокожие”) был основан в 1932 году. Свой первый сезон команд отыграла под называнием Boston Braves (“Бостонские отважные индейские воины”), по аналогии с местной бейсбольной командой, на стадионе которой футболисты выступали.

В 1933 году клуб получил собственный стадион и был переименован в Boston Redskins, 4 года спустя — в Washington Redskins. Решение о переименовании команды было связано, в том числе, с тем, что тренер команды Уильям Дитц по происхождению был индейцем из народа сиу. Некоторые известные игроки команды также по происхождению были индейцами.

В том же 1937 году появился первый логотип команды, на котором был изображен индеец. На протяжении последних восьми десятилетий логотип команды менялся 8 раз. Предпринимались и попытки отказаться от изображения индейца.

Критика в адрес команды

Дискуссии касательно того, являются ли эти название и логотип команды оскорбительными для коренных народов США вспыхивали время от времени на протяжении всей истории клуба.

Перед выступлениями Washington Redskins неоднократно проводились акции протеста, участники которых требовали изменить название и отказаться от использования индейца как персонажа-талисмана.

Надписи на плакатах: “Я — не твой талисман”, “Время изменить”, “Нет использованию коренных жителей как талисман”.

Еще несколько лет назад позиция клуба была однозначной — возможность смены названия и логотипа даже не рассматривалась. В феврале 2013 года 10 членов Конгресса направили письмо владельцу клуба с просьбой изменить название, поскольку оно является оскорбительным для коренных американцев.

В ответ владелец клуба Шнайдер сказал в интервью USA Today :

“Мы никогда не изменим название команды. Мы никогда не изменим имя. Это так просто. НИКОГДА — вы можете написать это заглавными буквами”.

Ситуация изменилась в 2020 году, когда по всей стране вспыхнули протесты против расизма, связанные с убийством темнокожего Джорджа Флойда белыми полицейскими. Сразу несколько прямых спонсоров команды выступили за изменение названия, а ряд ритейлеров (Amazon, Nike, Walmart и другие) прекратили продажи товаров Redskins в своих магазинах и веб-сайтах.

Тогда владельцы клуба приняли решение рассмотреть вопрос о возможном изменении имени. По мнению бизнес-экспертов, отказ от некорректных названий для спортивных команд приносит долгосрочную финансовую выгоду для их владельцев.