Американский генерал извинился за появление с Трампом и поддержал протесты

Об этом сообщает CNN.
Милли отметил, что он сожалеет о том, что сопровождал Трампа на прогулке от Белого дома к церкви Святого Иоанна на прошлой неделе.
“Я не должен был там быть. Мое присутствие в тот момент и в том окружении создало впечатление, будто военные вовлечены во внутреннюю политику. Как уполномоченный офицер на службе, я осознал свою ошибку и учел ее. Я искренне надеюсь, что для всех нас это будет уроком”, – сказал он.
Генерал также добавил, что он возмущен убийством Джорджа Флойда, и, что вызванные этим протесты говорят о “многовековой несправедливости по отношению к афроамериканцам”.
Напомним, ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступив коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение. 28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии.
- Все четверо полицейских присутствовавшие при задержании Джорджа Флойда, были уволены. Изначально обвинения были предъявлены только офицеру полиции Дереку Шовену, который непосредственно душил Джорджа Флойда. Его взяли под стражу. В настоящее время обвинения предъявлены всем 4 офицерам полиции.
- По состоянию на 4 июня во время протестов в США уже были задержаны более 10 тысяч человек.
- Ранее #Буквы рассказывали, как власть реагирует на продолжающиеся уже две недели протесты и чего удалось добиться протестующим.