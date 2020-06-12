Covid-19 Украина

обновлено 12.06.2020 в 11:02

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Американский генерал извинился за появление с Трампом и поддержал протесты

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли назвал ошибкой свое появление рядом с президентом США Дональдом Трампом после разгона мирной демонстрации возле Белого дома в Вашингтоне.

Пятница, 12 июня 2020, 12:08

Об этом сообщает CNN.

Милли отметил, что он сожалеет о том, что сопровождал Трампа на прогулке от Белого дома к церкви Святого Иоанна на прошлой неделе.

“Я не должен был там быть. Мое присутствие в тот момент и в том окружении создало впечатление, будто военные вовлечены во внутреннюю политику. Как уполномоченный офицер на службе, я осознал свою ошибку и учел ее. Я искренне надеюсь, что для всех нас это будет уроком”, – сказал он.

Генерал также добавил, что он возмущен убийством Джорджа Флойда, и, что вызванные этим протесты говорят о “многовековой несправедливости по отношению к афроамериканцам”.

Напомним, ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступив коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение. 28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии.

Теги: протесты, Дональд Трамп, США

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