Об этом в Twitter сообщает пресс-служба командования Шестого флота ВМС США.

Эсминец будет участвовать в международных учениях Sea Breeze-2020.

“Наше участие в многонациональных учениях, таких как Sea Breeze, является реальным представлением решимости США в отношении коллективной защиты Европы”, – заявил вице-адмирал Джин Блэк, командующий шестым флотом США.

ВМС США сообщает, что с начала 2020 года в Черное море Украины вошли уже пять американских кораблей.