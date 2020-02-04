Об этом сообщается на официальном сайте стендапера.

Уточняется, что выступление пройдет 15 мая текущего года во дворце “Украина”.

Билеты на мероприятие можно было купить по цене от 50 до 1499 гривен.

Согласно информации с сайта оператора в данный момент все билеты уже были проданы.

При этом подчеркивается, что во время выступления запрещено использование камер, смарт-часов, смартфонов, а также других устройств для записи.

Уточняется, что Луи Си Кей является американским комиком, сценаристом, режиссером и продюсером. Он шесть раз выигрывал премию Emmy, выпустил восемь альбомов полнометражных комедийных фильмов-концертов.