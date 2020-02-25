Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

Талиб сообщил, что его атаковали “фанаты русского рэпа”.

“Меня троллят фанаты русского рэпа, которые открыто постят нацистскую пропаганду. Российская хип-хоп-сцена чудовищно расистская. Ее возглавляют расисты”, – заявил он.

Позже он опубликовал фото российского рэпера Виктора Гевиксмана, более известного под сценическими псевдонимами СД.

“Я нашел фотографию российского рэпера-расиста, который сейчас троллит меня. Он показывает нацистское приветствие. Это отвратительно, учитывая, как нацисты относились к русским”, – прокомментировал он публикацию.

Рэпер также опубликовал фото Тимати, который является основателем и владельцем лейбла Black Star Inc, на фоне нацистского флага. А также его фото с президентом России Владимиром Путиным.

“Этот российский рэпер-нацист Тимати входит в группу под названием Black Star”, – написал он.