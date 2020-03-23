Об этом сообщила пресс-служба политика в Twitter.

Как уточняется в сообщении, сенатор чувствует себя хорошо и находится на карантине. Политик сдал тест в качестве меры предосторожности, так как посещал различные мероприятия и путешествовал.

“Каких-либо симптомов не было, тест был сделан в качестве меры предосторожности по причине частых поездок и мероприятий сенатора”, — оговорится в сообщении.

По словам сенатора, он не в курсе, контактировал ли он с зараженными людьми.

Пол предполагает, что вернется в Сенат после карантина.