Об этом сообщила пресс-служба политика в Twitter.
Как уточняется в сообщении, сенатор чувствует себя хорошо и находится на карантине. Политик сдал тест в качестве меры предосторожности, так как посещал различные мероприятия и путешествовал.
“Каких-либо симптомов не было, тест был сделан в качестве меры предосторожности по причине частых поездок и мероприятий сенатора”, — оговорится в сообщении.
По словам сенатора, он не в курсе, контактировал ли он с зараженными людьми.
Пол предполагает, что вернется в Сенат после карантина.
- Народный депутат от “Оппозиционной платформы – За життя” Александр Лукашев сдал положительный тест на коронавирус COVID-19.