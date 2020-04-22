Американский штат Миссури подал иск к властям Китая из-за возникновения пандемии коронавируса COVID-19, которая привела к гибели людей и серьезным экономическим потерям.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Миссури стал первым американским штатом, предпринявшим подобный шаг.

Гражданский иск был подан в федеральный суд штата Миссури генпрокурором штата Эриком Шмиттом. Он адресован китайским властям, коммунистической партии Китая, ряду министерств и чиновников.

Шмитт обвинил КНР в том, что власти страны скрывали информацию о распространении коронавируса, отрицали, что COVID-19 передается от человека к человеку, преследовали врачей, рассказывавших о заболевании, а также позволили миллионам людей вступить в контакт с вирусом, что спровоцировало пандемию.

Генпрокурор отметил, что Пекин лгал миру о COVID-19 и сделал слишком мало для того, чтобы остановить вспышку на раннем этапе.

“COVID-19 нанес непоправимый ущерб странам по всему миру, вызывая болезни, смерть, экономические потери и человеческие страдания… Правительство Китая лгало миру об опасности и заразном характере COVID-19, подавило разоблачителей и сделало мало для того, чтобы остановить распространение болезни. Оно должно нести ответственность за свои действия”, — подчеркнул Эрик Шмитт.

В иске также указано, что штат Миссури и его жители понесли, возможно, десятки миллиардов долларов экономического ущерба, в связи с чем нуждаются в компенсации.

“В Миссури последствия вируса очень реальны – тысячи заражены, многие погибли”, – отметил Шмитт, добавив, что многие компании малого бизнеса вынуждены были закрыться.

Штат Миссури требует, чтобы Китай ответил за свои действия. Сумма исковых требований не озвучивается.