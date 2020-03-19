Об этом Москаль сообщает на своей странице в Facebook.
“Соответственно Гаагской конвенции о вручении заграницей судебных или внесудебных документов в гражданских или коммерческих делах 1965 года, Министерство юстиции Украины получило повестки американского суда для передачи их народному депутату Александру Дубинскому, авторам программы “Деньги” на телеканале “1+1″ и конечному бенефициару канала Игорю Коломойскому”, – написал он.
Уточняется, что министерство должно немедленно вручить повестки адресатам.
“Как видим, на протяжении 21 дня с момента вручения этих повесток господа Дубинский, авторы программы “Деньги”, а также их конечный бенефициар должны предоставить ответы суду по поводу иска гражданина США Алекса Ровта. Если ответы не будут предоставлены, суд примет решение против них автоматически”, – добавил Москаль.
Также сообщается, что Подольский и Соломенский суды Киева пока не отреагировали на иски Алекса Ровта.
- Ранее экс-совладелец “ПриватБанка”, украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью Financial Times сообщил, что выступает за объявление Украиной дефолта. Он выразил мнение, что Владимир Зеленский должен последовать примеру Греции и отклонить программу жесткой экономии Международного валютного фонда (МВФ), а также объявить дефолт по внешнему долгу.