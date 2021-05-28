Федеральне управління цивільної авіації (FAA) США закликало американські авіакомпанії бути максимально пильними, коли ті здійснюватимуть польоти над територією Білорусі. Однак, літати над республікою не заборонило.

Про це сказано на сайті регулятора.

Директива стосується пасажирських авіаперевізників. Її оприлюднили у відповідь на дії Білорусі щодо примусової посадки літака європейської авіакомпанії Ryanair у Мінську (Білорусь) з метою заарештувати опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Жодних вказівок щодо заборони на польоти над територією Білорусі у відомстві не давали.

У FAA пояснили, що збираються вивчити дії Білорусі у зв’язку з примусовою посадкою літака та можливим повторенням аналогічних дій в майбутньому.

У відомстві додали, що директива не стосується вантажних авіаперевізників.