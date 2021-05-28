Про це сказано на сайті регулятора.
Директива стосується пасажирських авіаперевізників. Її оприлюднили у відповідь на дії Білорусі щодо примусової посадки літака європейської авіакомпанії Ryanair у Мінську (Білорусь) з метою заарештувати опозиційного журналіста Романа Протасевича.
Жодних вказівок щодо заборони на польоти над територією Білорусі у відомстві не давали.
У FAA пояснили, що збираються вивчити дії Білорусі у зв’язку з примусовою посадкою літака та можливим повторенням аналогічних дій в майбутньому.
У відомстві додали, що директива не стосується вантажних авіаперевізників.
- Як відомо, Україна з середи, 26 травня, припинила авіасполучення з Білоруссю. Крім того, Кабінет Міністрів України заборонив з 29 травня використання повітряного простору нашої країни повітряними суднами, зареєстрованими в Білорусі. Це стало реакцією на інцидент з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську й арештом опозиційного журналіста Романа Протасевича.
- Кабінет Міністрів України заборонив з 29 травня використання повітряного простору нашої країни повітряними суднами, зареєстрованими в Білорусі.
- Як поінформували в Міністерстві інфраструктури України, “обмеження польотів у повітряному просторі Білорусі та транзитних перельотів для білоруських компаній є необхідними кроками для забезпечення безпеки авіації та пасажирів”.
- Російська Федерація відмовляється приймати рейси європейських авіакомпаній, які вирішили облетіти повітряний простір Білорусі, через що рейси просто скасовують.