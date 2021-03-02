Правительство США получит 110 миллионов доз вакцины от коронавируса от компании NovaVax к маю.

Об этом заявил генеральный директор компании Novavax Стэнли Эрк в программе CNBC “Closing Bell”.

В июле компания NovaVax получила от правительства США 1,6 миллиарда долларов на испытания и производство потенциальной вакцины от коронавируса. Тогда планировалось, что к январю 2021 года Novavax произведет и доставит потребителям 100 миллионов доз этой вакцины. Выделенная сумма была самой крупной от министерства здравоохранения и социальных служб США в рамках инициативы Белого дома “Операция Сверхсветовая Скорость”.

На данном этапе планируется поставить 110 миллионов доз вакцины к маю.

“В США существует большая потребность в вакцине”, – сказал Эрк, пояснив, что компания делает акцент на эффективности препарата.

Сейчас продолжается третий этап испытаний вакцины. В конце января компания заявляла об эффективности вакцины на уровне 89,3%.

24 февраля, в Украине началась вакцинация против коронавируса COVID-19. Первую прививку препаратом CoviShield сделали врачу-реаниматологу из Черкасс.