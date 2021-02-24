19-летний житель города Кулидж, штат Аризона, Брэндон Соулз сымитировал собственное похищение и сообщил об этом в полицию.

Об этом сообщает Business Insider.

Парень позвонил в полицию и заявил, что двое неизвестных в масках связали его, похитили, а затем оставили в безлюдном месте. Полицейские нашли его в указанном месте со связанными руками и банданой во рту вместо кляпа.

Позже он рассказал, что “похищение” произошло из-за денег, которые его отец якобы спрятал в пустыне. Однако в ходе следствия оказалось, что все это ложь – не было никаких денег и никакого похищения.

Фигуранта задержали, а через некоторое время он признался, что придумал свое похищение, поскольку не хотел идти на работу.

По данным The New York Times, парень работал на шинном заводе. В соцсетях парень сообщил, что больше там не работает.